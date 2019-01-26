Украинцы против легионеров: анонс Матча звезд Суперлиги Пари-матч

В субботу, 26 января, на площадке дворца спорта "Юность" в Запорожье состоится Матч звезд Суперлиги Пари-Матч. Лучшие украинские баскетболисты посоревнуются с командой легионеров чемпионата.

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Начало встречи – в 16:10. Посмотреть трансляцию поединка в прямом эфире можно будет на канале НТН. Кроме того, в интернете на официальном сайте Федерации баскетбола Украины также будет доступно видео матча и всей конкурсной программы суперсобытия.

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Ранее болельщики, тренера и организаторы определили составы команд на предстоящий поединок. В команде звезд Украины будут играть Александр Мишула ("Днепр"), Виталий Зотов ("Николаев"), Станислав Тимофеенко ("Днепр"), Кирилл Фесенко ("Днепр"), Алексей Онуфриев ("Николаев"), Александр Кольченко ("Черкаськи Мавпы"), Павел Крутоус ("Киев-Баскет"), Сергей Павлов ("Химик"), Александр Беликов ("Одесса"), Андрей Мироненко ("Запорожье"), Максим Пустозвонов ("Одесса"), Вячеслав Петров ("Киев-Баскет"). Тренируют украинскую команду Денис Журавлев и Виталий Черний.

Звезды Украины ФБУ

Состав команды Звезд Легиона Суперлиги Пари-Матч выглядит таким образом: Малик Трент ("Запорожье"), Майкл Холтон ("Запорожье"), Киндал Хилл ("Запорожье"), Кристофер Коукли ("Черкаськи Мавпы"), Делван Грэм ("Политехник"), Деон Эдвин ("Химик"), Морис Крик ("Киев-Баскет"), Бредон Янг ("Черкаськи Мавпы"), Телджон Кромер ("Политехник"), Крис Джонс ("Химик"), Марцис Витолса ("Одесса"), Омоэра Кейт Садо ("Николаев"). Готовить команду к поединку будут Виталий Степановский и Валерий Плеханов.

Звезды Легиона ФБУ

Конкурсная программа супершоу стартует в 13:30. Помимо поединка болельщиков ожидают конкурс защитников, слэм-данков, трехочковых, выставочный матч сборных 3х3. Также в перерыве матча состоится жеребьевка места проведения Финала четырех Кубка Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, определились все участники полуфинала Кубка Украины. Из-за нарушения регламента "Черкаськи Мавпы" уступили свое место в Финале четырех "Киев-Баскету".

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