Стало известно, с кем сыграют украинцы в отборе к Евробаскету-2021

Мужская национальная сборная Украины по баскетболу сыграет в группе F в квалификации к чемпионату Европы 2021 года.

Соперниками подопечных Айнарса Багатскиса станут чемпионы Европы-2017 словенцы, команды Венгрии и Австрии. Это стала известно по итогам жеребьевки, которая состоялась в Мюнхене в понедельник, 22 июля.

⚠ #EuroBasket 2021 Qualifiers Draw Results ⚠



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🗓 February 17-25, 2020.

🗓 November 23-1 December, 2020.

🗓 February 15-23, 2021. pic.twitter.com/uvR4ui5GCF — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) 22 июля 2019 г.

Все участники квартета сыграют друг с другом по круговой системе. Три лучшие команды группы получат путевки на Евробаскет-2021, который пройдет сразу в четырех странах – Германии, Италии, Грузии и Чехии.

FIBA

Матчи квалификации пройдут в три окна: 17-25 февраля 2020 года, 23 ноября-1 декабря 2020 года и 15-23 февраля 2021 года.

Сама финальная часть Евробаскета-2021 пройдет с 17 по 29 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL, новый главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис назвал список игроков на первые тренировочные сборы под своим руководством.

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