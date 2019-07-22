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Стало известно, с кем сыграют украинцы в отборе к Евробаскету-2021

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Мужская национальная сборная Украины по баскетболу сыграет в группе F в квалификации к чемпионату Европы 2021 года.

Соперниками подопечных Айнарса Багатскиса станут чемпионы Европы-2017 словенцы, команды Венгрии и Австрии. Это стала известно по итогам жеребьевки, которая состоялась в Мюнхене в понедельник, 22 июля.

Все участники квартета сыграют друг с другом по круговой системе. Три лучшие команды группы получат путевки на Евробаскет-2021, который пройдет сразу в четырех странах – Германии, Италии, Грузии и Чехии.

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Стало известно, с кем сыграют украинцы в отборе к Евробаскету-2021

FIBA

Матчи квалификации пройдут в три окна: 17-25 февраля 2020 года, 23 ноября-1 декабря 2020 года и 15-23 февраля 2021 года.

Сама финальная часть Евробаскета-2021 пройдет с 17 по 29 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL, новый главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис назвал список игроков на первые тренировочные сборы под своим руководством.

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Тема
Евробаскет-2021
Тег
сборная Украины по баскетболу
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