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19 февраля • обновлено в 17:01
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Украинцы в отборе на Евробаскет-2021: где смотреть

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Уже в четверг, 20 февраля, стартует четвертый раунд отбора на Евробаскет-2021. 32 сборные разыграют 24 путевки в финальную часть турнира, который пройдет с 2 по 19 сентября будущего года.

Февральские матчи сборной Украины покажет телеканал XSPORT. По результатам жеребьевки украинцы попали в квартет F, где их ждут Австрия, Венгрия и Словения.

Для прохода на Евробаскет достаточно не занять последнее место в группе. Фаворитом считается Словения (16 место в рейтинге ФИБА), следом идёт Украина (29), далее Венгрия (40), аутсайдером же квартета выглядит команда Австрии (57).

Новости
Австрия – Украина: анонс матча отбора на Евробаскет-2021

сборная Украины по баскетболу

сборная Украины по баскетболу

ФИБА

Украинские болельщики смогут посмотреть на XSPORT трансляции матчей нашей сборной в Граце против Австрии в четверг, 20 февраля, в 20:25 и в Запорожье против Венгрии в воскресенье, 23 февраля, в 17:55. Купить билеты на матч в Запорожье можно на сайте esport.in.ua.

Как сообщал OBOZREVATEL, Федерация баскетбола Украины представила яркое промо матча Украина – Венгрия в отборе к ЧЕ-2021.

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Читайте все новости по теме "Евробаскет-2021" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Евробаскет-2021
Тег
Сборная Украины по баскетболу
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
а со сборной Молдавии не играете?
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