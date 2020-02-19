Украинцы в отборе на Евробаскет-2021: где смотреть

Уже в четверг, 20 февраля, стартует четвертый раунд отбора на Евробаскет-2021. 32 сборные разыграют 24 путевки в финальную часть турнира, который пройдет с 2 по 19 сентября будущего года.

Февральские матчи сборной Украины покажет телеканал XSPORT. По результатам жеребьевки украинцы попали в квартет F, где их ждут Австрия, Венгрия и Словения.

Для прохода на Евробаскет достаточно не занять последнее место в группе. Фаворитом считается Словения (16 место в рейтинге ФИБА), следом идёт Украина (29), далее Венгрия (40), аутсайдером же квартета выглядит команда Австрии (57).

сборная Украины по баскетболу ФИБА

Украинские болельщики смогут посмотреть на XSPORT трансляции матчей нашей сборной в Граце против Австрии в четверг, 20 февраля, в 20:25 и в Запорожье против Венгрии в воскресенье, 23 февраля, в 17:55. Купить билеты на матч в Запорожье можно на сайте esport.in.ua.

Как сообщал OBOZREVATEL, Федерация баскетбола Украины представила яркое промо матча Украина – Венгрия в отборе к ЧЕ-2021.

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