Украина добыла сенсационную победу на Евробаскете U-20

Молодежная сборная Украины по баскетболу сенсационно обыграла Сербию на чемпионате Европы U-20, который проходит в Израиле. Встреча 2-го тура в группе B завершилась со счетом 68:63.

Несмотря на то, что букмекеры не верили в наших парней (коэффициент был 14), матч начался с равной борьбы, где ни одна из команд не могла выйти вперед больше, чем на два очка. Было заметно, что тренерский штаб сборной Украины провел серьезную работу после провальной встречи с Италией накануне.

