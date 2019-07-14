Украина добыла сенсационную победу на Евробаскете U-20

Молодежная сборная Украины по баскетболу сенсационно обыграла Сербию на чемпионате Европы U-20, который проходит в Израиле. Встреча 2-го тура в группе B завершилась со счетом 68:63.
Несмотря на то, что букмекеры не верили в наших парней (коэффициент был 14), матч начался с равной борьбы, где ни одна из команд не могла выйти вперед больше, чем на два очка. Было заметно, что тренерский штаб сборной Украины провел серьезную работу после провальной встречи с Италией накануне.
Jet lag? What jet lag?— FIBA (@FIBA) 14 июля 2019 г.
Issuf Sanon flew in last-minute and has been shining bright like a 💎 for @UkrBasket 🇺🇦. #FIBAU20Europe
📺 https://t.co/9MkkbQcsqJ
📝 https://t.co/5YDGf0r0Kp pic.twitter.com/hVvH3uaejD
Украинцы гораздо плотнее играли под кольцом, наладили дальние броски и постепенно начали отрываться в счете. Во второй четверти сербы ничего не могли поделать с нашей защитой, раз за разом пропуская наши атаки. На 4-й минуте счет был уже 30:20 в нашу пользу, однако перед сиреной на большой перерыв соперник смог сократить отставание до 3 пунктов 37:34.
Bring that 🔨 down, young fella! 🇷🇸@Threekola5 @KSSrbije— FIBA (@FIBA) 14 июля 2019 г.
📺 https://t.co/9MkkbQcsqJ
📝 https://t.co/5YDGf0r0Kp pic.twitter.com/tsvW28Pu3V
Заключительная четверть стала настоящей игрой нервов. Сербия пыталась авантюрными "трешками" перевести матч в овертайм, но наша команда выстояла, добыв первую победу на Евробаскете-2019.
Важнейший вклад в победу сделал Иссуф Санон, забросив за 2 минуты ключевой трехочковый, а затем совершив сольный результативный проход.
Свою заключительную встречу группового этапа "сине-желтые" проведут 15 июля против Израиля. Начало в 20:30.
Группа В, 2-й тур
Украина U-20 — Сербия U-20 68:63 (20:15, 17:19, 15:10, 16:19)
Украина: Санон (30 + 6 подборов + 5 перехватов), Козак (5 + 5 потерь), Титов, Михеев (0 + 5 подборов), Грицак (4 + 7 подборов + 3 перехвата) — старт; Войналович (19 + 6 подборов), Головчик (8 + 5 подборов), Лукьян, Мельник (2).
Сербия: Марьянович (7), Момиров (6 + 10 подборов), Йовичич (7), Мишкович (10 + 5 подборов + 4 потери), Стайчич (2)— старт; Джорджевич, Симович (12), Печарски (11 + 6 подборов), Тадич, Ускокович (2), Вуликич (5).
Украина - Сербия
ФИБА
Украина - Сербия
ФИБА
Украина - Сербия
ФИБА
Украина - Сербия
ФИБА
Украина - Сербия
ФИБА
Как сообщал OBOZREVATEL, первый матч на молодежном европейском первенстве против Италии украинцы проиграли - 58:85.
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