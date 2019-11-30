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30 ноября • обновлено в 10:38
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Украинцы Михайлюк и Лэнь провели результативные матчи в НБА

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Защитник сборной Украины Святослав Михайлюк провел очередной результативный матч в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Святослав Михайлюк

Святослав Михайлюк

Воспитанник школы "Черкаських Мавп", которую основал Михаил Бродский, не смог помочь своему "Детройту" добыть победу над "Шарлотт".

22-летний черкасщанин, выйдя со скамейки запасных, отыграл 15 минут, набрал 3 очка (0/2 двухочковых, 1/3 трехочковых), сделал 2 подбора в атаке и отдал 2 передачи. В пассиве украинца 1 фол.

“Детройт” – “Шарлотт” 107:110 (37:38, 20:24, 28:23, 22:25)

“Детройт”: Кеннард (21), Гриффин (17), Драммонд (15 + 19 подборов), Браун (4), Гэллоуэй (4) – старт; Роуз (23), Снелл (9), М-ф Моррис (9), Михайлюк (3), Вуд (2).

"Шарлотт": Вашингтон (26), Розир (23), Грэм (16 + 8 передач), Бриджес (16 + 7 подборов), Бийомбо (13 + 9 подборов) – старт; Марв. Уильямс (9), Монк (7), Батюм (0).

Свой поединок провел еще один представитель Украины - Алексей Лэнь. 26-летний уроженец Антрацита, выйдя с лавки отыграл 29 минут, набрал 15 очков (5/8 двухочковых, 5/6 штрафных), сделал 9 подборов (4 из них в атаке) и совершил 1 перехват. В пассив Алексею пошла 1 потеря и 4 фола.

“Индиана” – “Атланта” 105:104 OT (22:23, 21:31, 29:11, 22:29, 11:10)

“Индиана”: Лэмб (20), Сабонис (17 + 12 подборов), Тернер (17 + 4 блок-шота), Брогдон (16 + 7 передач + 5 потерь), Уоррен (16) – старт; Макдермотт (8), Дж. Холидэй (5 + 6 перехватов), А. Холидэй (4), Макконнелл (2), Битадзе (0).

“Атланта”: Янг (49 + 6 передач + 9 потерь), Хантер (7 + 5 потерь), Джонс (6), Паркер (4 + 10 подборов), Реддиш (2) – старт; Бембри (15 + 12 подборов), Лэнь (15 + 9 подборов), Фернанду (6), Крэбб (0), Картер (0), Тернер (0).

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Автор
Максим Богданов
Тема
НБА
Персоны
Святослав Михайлюк Алексей Лэнь
Место
США
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