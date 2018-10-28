Украинцы Михайлюк и Лэнь провели очередные поединки в НБА

Воспитанник "Черкаських Мавп" Святослав Михайлюк провел очередной поединок в чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) . Украинский защитник "Лейкерс" принял участие в игре регулярного сезона против "Сан-Антонио" (106:110).

Баскетболист сборной Украины провел на площадке 2 минуты, за которые отметился одним неточным броском.

Сан-Антонио – Лейкерс 110:106 (29:36, 25:24, 33:28, 23:18)

СА: ДеРозан (30 + 12 подборов + 8 передач), Форбс (16), Олдридж (15), Каннингем (4), Бертанс (0) - старт; Гэй (16 + 10 подборов), Газоль (11 + 12 подборов), Миллс (10), Белинелли (8)

Л: Джеймс (35 + 11 подборов), Кузма (15), Харт (9), МакГи (9 + 4 блокшотов - 5 потерь), Болл (6) - старт; Уильямс (4),Михайлюк (0),Рондо (12), Стивенсон (14 + 9 подборов), Колдуэлл-Поуп (2)

Кроме того, свой поединок в НБА за "Атланту" провел и центровой сборной Украины Алексей Лэнь. 25-летний уроженец Антрацита Лэнь за 28 минут, которые он находился на площадке, в проигранной игре против "Чикаго" (85:97) набрал 4 очка. Наш соотечественник реализовал 2 из 5 двухочковых попыток, один раз промазал трехочковый бросок и собрал 4 подбора в защите. В пассиве Лэня - 1 потеря и 1 фол.

Атланта – Чикаго 85:97 (25:22, 19:19, 19:26, 22:30)

А: Принс (16 + 6 потерь), Янг (13 + 5 потерь), Картер (12), Бэйзмор (8), Лэнь (4) – старт; Дедмон (13 + 13 подборов + 5 блок-шотов), Бембри (8), Хертер (6), Лин (3), Спеллмен (2 + 8 подборов).

Ч: Лавин (27 + 11 подборов + 9 потерь), Холидэй (12 + 5 перехватов), Картер (10 + 10 подборов), Хатчисон (4), Пэйн (2) – старт; Паркер (18 + 8 подборов), Арчидиаконо (13 + 7 передач), Блэйкни (9), Фелисио (2 + 8 подборов), Харрисон (0).

Все результаты игрового дня

Детройт – Бостон 89:109 (21:30, 20:33, 26:21, 22:25)

Д: Драммонд (18 + 8 подборов), Джонсон (16), Джексон (8), Гриффин (7), Буллок (6) – старт; Смит (8), Элленсон (7), Браун (6), Луэр (4), Кальдерон (3), Гэллоуэй (2), Робинсон (2), Пачулия (2).

Б: Браун (19), Хэйворд (15), Тейтум (6), Хорфорд (4), Ирвинг (3 + 7 подборов) – старт; М-с Моррис (18 + 8 подборов), Тайс (17 + 8 подборов), Розир (14 + 8 подборов), Смарт (5 + 9 передач), Уонамейкер (4), Ябуселе (2), Уильямс (2), Оджелей (0).

Новый Орлеан – Юта 111:132 (31:28, 18:36, 33:38, 29:30)

НО: Миротич (25 + 8 подборов), Холидэй (18 + 6 передач), Рэндл (12), Мур (5), Пэйтон (0) – старт; Джексон (14), Окафор (11), Диалло (10), Хилл (6), Джонсон (6), Фрэйзер (2), Кларк (2), Уильямс (0).

Ю: Рубио (28 + 12 передач), Гобер (25 + 14 подборов + 4 блок-шота), Митчелл (22 + 6 передач), Фэйворс (10 + 7 подборов), Инглс (7) – старт; Экзам (11), О'Нил (8), Беркс (7), Ньянг (5), Аллен (4), Краудер (4), Удох (1).

Кливленд – Индиана 107:119 (30:30, 25:30, 28:28, 24:31)

К: Худ (17), Хилл (14), Осман (10 - 6 потерь), Томпсон (6), Деккер (6) - старт; Нэнс-младший (15 + 12 подборов), Жижич (1), Секстон (12), Кларксон (12), Нваба (7), Корвер (4), Смит (3)

И: Богданович (25), Оладипо (24), Коллисон (15), Тернер (15), Янг (10) - старт; Сабонис (15), Лиф (0), Джонсон (0), МакДермотт (6), Самнер (0), Холидэй (2), Джозеф (7)

Филадельфия – Шарлотт 105:103 (32:28, 31:34, 20:23, 22:18)

Ф: Эмбиид (27 + 14 подборов), Ковингтон (18 + 10 подборов + 4 блокшотов), Симмонс (14 + 12 подборов), Шарич (11 + 7 подборов), Фульц (10) - старт; Мускала (2), Джонсон (2), Шемет (4), МакКоннелл (2), Редик (15)

Ш: Уокер (37), Лэмб (12), Зеллер (12), Уильямс (7), Батюм (2 + 10 подборов) - старт; Кидд-Гилкрист (6), Бриджес (14), Бийомбо (2), Грэм (7), Монк (4)

Майами – Портленд 120:111 (33:22, 24:20, 32:37, 31:32)

М: Драгич (28), Олиник (19), Макгрудер (14 + 10 подборов), Ричардсон (11), Уайтсайд (5 + 16 подборов + 6 блокшотов) - старт; Уинслоу (10), Адебайо (7), Джонсон (7), Уэйд (19)

П: Лиллард (42 + 7 подборов), МакКоллум (19 + 7 подборов), Лэйман (7), Нуркич (5 + 7 подборов), Амину (2) - старт; Коллинс (13), Ленард (5), Харклесс (2), Стаускас (5), Тернер (8), Карри (3)

Мемфис – Финикс 117:96 (26:18, 42:25, 19:28, 30:25)

М: Газоль (19 + 8 подборов), Конли (18 + 7 передач), Темпл (15), Джексон (6), Андерсон (2) - старт; Рэбб (0), Ватанабэ (2), Каспи (5), Мак (8), Селден (14), Харрисон (2), Брукс (8), Брукс (18)

Ф: Эйтон (24 + 8 подборов), Кэнан (11), Джексон (8 - 7 потерь), Андерсон (7), Ариза (6) - старт; Холмс (0), Бендер (2), Уоррен (3), Бриджес (7), Чендлер (2), Окобо (12), Дэниелс (3), Кроуфорд (11)

Милуоки – Орландо 113:91 (30:25, 35:26, 28:17, 20:23)

М: Адетокумбо (21 + 7 подборов), Миддлтон (18 + 7 подборов), Брогдон (16), Лопес (11), Бледсоу (6) - старт; Ильясова (2 + 10 подборов), Мэйкер (0), Хенсон (4), Деллаведова (3), Коннотон (10), Браун (0), ДиВинчензо (15), Снелл (7)

О: Вучевич (16 + 9 подборов), Огастин (11), Фурнье (10), Гордон (9), Айзек (2) - старт; Мартин (2), Айвунду (8), Симмонс (10), Бамба (7), Бирч (4), Бриско (0), Грант (5), Росс (7)