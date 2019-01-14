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Украинцы Лэнь и Михайлюк сыграли очередные матчи в НБА

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Украинские баскетболисты Алексей Лэнь и Святослав Михайлюк сыграли в составе своих команд очередные матчи регулярного чемпионата Национальной Баскетбольной Ассоциации.

"Атланта Хокс" на домашней арене без шансов уступила "Милуоки Бакс" - 114:133. Алексей Лэнь провел на площадке 17 минут и за это время набрал 12 очков, сделал 8 подборов, допустил две потери и заработал 6 персональных замечаний.

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"Лос-Анджелес Лейкерс" также дома проиграл "Кливленд Кавальерс" - 95:101. Святослав Михайлюк отыграл 5 минут, успев набрать 3 очка,сделал один подбор и одну результативную передачу.

Как сообщал OBOZREVATEL, баскетболист сборной Украины и воспитанник "Черкаських Мавп" Святослав Михайлюк провел в США потрясающий матч в Лиге развития – официальной младшей лиги Национальной баскетбольной ассоциации.

В поединке регулярного сезона за фарм-клуба "Лос-Анджелес Лейкерс" – "Саут Бэй" – Михайлюк против "Кантон Чардж" провел на площадке 34 минуты, за которые показал лучшую результативность среди всех игроков обеих команд - 29 очков.

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