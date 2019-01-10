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Украинцы Лэнь и Михайлюк провели очередные матчи в НБА

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В Национальной баскетбольной ассоциации состоялись матчи регулярного чемпионата, в которых играли команды украинцев Алексея Лэня и Святослава Михайлюка.

"Атланта Хокс" потерпела поражение от клуба "Бруклин Нетс" 110:116. Лэнь провел на площадке 19 минут и за это время набрал 10 очков, сделал 4 подбора и 1 блок-шот.

"Лос-Анджелес Лейкерс" переиграл "Детройт Пистонс" 113:110. Святослав Михайлюк провел на паркете 3 минуты и результативными действиями не отметился.

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Как сообщал OBOZREVATEL, матч звезд Суперлиги Пари-Матч 2019 состоится 26-го января в Запорожье. Стал известен формат поединка и принципы отбора главных действующих лиц события.

В матче примут участие команда Звезд Украины против Звезд легиона. Участниками станут представители всех восьми клубов чемпионата Украины.

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Тема
НБА
Персоны
Алексей ЛэньСвятослав Михайлюк
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