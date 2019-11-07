Украинцы Лэнь и Михайлюк провели результативные матчи НБА

Украинские баскетболисты Святослав Михайлюк и Алексей Лэнь приняли участие в очередных поединках регулярного чемпионата НБА.

Святослав Михайлюк в матче "Детройт" - "Нью-Йорк"

"Детройт", за который выступает Михайлюк, одержал домашнюю победу над "Нью-Йорк Никс" – 122:102. Воспитанник школы "Черкаських Мавп", которую основал Михаил Бродский, провел на паркете 15 минут, но не набрал ни одного очка. На его счету 2 подбора, 2 ассиста и 3 потери.

"Атланта" Лэня, выступая также в домашних стенах, не смогла победить "Чикаго" – 93:113. Украинский центровой, выйдя в стартовой пятерке, сыграл 11 минут и записал в свой актив 6 очков, 4 подбора и 2 блок-шота при 1 фоле.

Детройт – Нью-Йорк 122:102 (33:25, 31:34, 32:26, 26:17)

Детройт: Драммонд (27 + 12 подборов + 7 передач), Снелл (24), М-ф Моррис (22), Кеннард (12 + 9 подборов + 7 передач), Браун (9 + 6 передач) – старт; Гэллоуэй (13 + 6 передач), Вуд (7 + 8 подборов), Макер (7), Томас (1), Боун (0), Михайлюк (0).

Нью-Йорк: Рэндл (20), М-с Моррис (18), Барретт (15 + 8 передач), Ниликина (11), Робинсон (6) – старт; Нокс (14), Гибсон (6), Трир (5), Портис (3), Дотсон (2), Эллингтон (2), Браздейкис (0).

Атланта – Чикаго 93:113 (19:33, 22:23, 24:35, 28:22)

Атланта: Паркер (18), Янг (9), Лэнь (6), Реддиш (5), Хантер (4) – старт; Картер (14), Хертер (12), Фернанду (10), Бембри (9), Уоллес (2), Браун (2), Джонс (2).

Чикаго: Саторански (27 + 7 подборов + 8 передач), Маркканен (17), Портер (13), Лавин (10 + 8 подборов), Картер (2) – старт; Данн (13 + 5 перехватов), Уайт (10), Хатчисон (9), Арчидиаконо (4), Корнет (3), Янг (3), Харрисон (2), Гэффорд (0).

Новости Украинец Михайлюк провел рекордный в новом сезоне матч в НБА

Индиана – Вашингтон 121:106 (26:26, 44:36, 24:18, 27:26)

Индиана: Уоррен (21), А. Холидэй (18), Сэмпсон (14), Сабонис (13 + 17 подборов + 7 передач), Брогдон (12 + 13 передач) – старт; Макдермотт (19 + 7 подборов), Битадзе (13), Макконнелл (6), Дж. Холидэй (3), Джонсон (2).

Вашингтон: Бил (30), Брайант (20 + 11 подборов), Томас (10), Бонга (0), Хачимура (0 + 8 подборов) – старт; Майлз (15), Бертанс (11), Вагнер (8 + 7 подборов), Браун (7), Смит (5 + 7 передач), Макрэй (0).

Хьюстон – Голден Стэйт 129:112 (30:29, 33:23, 35:31, 31:29)

Хьюстон: Харден (36 + 13 передач + 5 потерь), Такер (22 + 11 подборов), Капела (19 + 16 подборов + 6 блок-шотов), Уэстбрук (18 + 8 подборов + 6 передач), Хауз (17) – старт; Риверс (12), Маклемор (3), Сефолоша (2), Клемонс (0), Чендлер (0).

Голден Стэйт: Паскалл (19), Робинсон (15 + 11 подборов), Боумэн (8), Пул (8), Коули-Стайн (4) – старт; Беркс (28 + 8 подборов), Ли (13), Спеллмен (13 + 7 подборов), Крисс (4 + 7 подборов).

Торонто – Сакраменто 124:120 (36:23, 30:35, 29:30, 29:32)

Торонто: Лаури (24 + 6 передач + 6 потерь), Сиакам (23 + 13 подборов), Ануноби (18), Ванвлит (12), Марк Газоль (12) – старт; Ибака (21), Томас (8), Пауэлл (6), Дэвис (0), Буше (0).

Сакраменто: Барнс (26), Хилд (21 + 8 подборов), Фокс (17 + 7 подборов + 9 передач + 7 потерь), Холмс (8 + 8 подборов), Бьелица (5) – старт; Богданович (22), Джозеф (10), Дедмон (6), Ариза (5), Феррелл (0).

Мемфис – Миннесота 137:121 (37:26, 35:38, 29:32, 36:25)

Мемфис: Брукс (31), Морэнт (26), Краудер (18), Валанчюнас (10 + 14 подборов), Джарен Джексон (0) – старт; Кларк (18 + 8 подборов), Джонс (8), Гудурич (7), Андерсон (7), Хилл (7), Кабокло (5).

Миннесота: Уиггинс (30 + 6 передач), Таунс (25 + 13 подборов), Калвер (15 + 7 передач), Ковингтон (13), Окоги (7) – старт; Грэм (10), Лэйман (9), Маклафлин (5), Вонле (5), Дженг (2), Науэлл (0).

Даллас – Орландо 107:106 (25:28, 29:28, 32:23, 21:27)

Даллас: Дончич (27 + 7 подборов + 7 передач + 6 потерь), Пауэлл (12 + 8 подборов), Порзингис (10 + 8 подборов), Сет Карри (5), Финни-Смит (4) – старт; Клебер (14), Хардуэй (13), Бареа (11), Джексон (11), Райт (0), Брансон (0), Марьянович (0).

Орландо: Гордон (23), Вучевич (19 + 11 подборов + 7 передач), Айзек (13 + 10 подборов + 6 блок-шотов), Фульц (11), Фурнье (9) – старт; Огастин (13 + 6 передач), Картер-Уильямс (13 + 7 подборов), Берч (3), Айванду (2), Амину (0).

Юта – Филадельфия 106:104 (26:29, 32:27, 26:17, 22:31)

Юта: Митчелл (24 + 8 передач), Богданович (20), Конли (15), Гобер (14 + 16 подборов), О'Нил (5) – старт; Инглс (16), Брэдли (8), Грин (3), Ньянг (1).

Филадельфия: Эмбиид (27 + 16 подборов), Ричардсон (24), Харрис (16 + 7 подборов), Хорфорд (7), Симмонс (2) – старт; Нето (11), Коркмаз (6), Скотт (5), Эннис (4), Тайбулл (2).

Клипперс – Милуоки 124:129 (30:28, 29:42, 30:28, 35:31)

Клипперс: Уильямс (34 + 11 передач + 6 потерь), Харрелл (34 + 13 подборов), Беверли (20 + 10 подборов), Шэмет (14), Паттерсон (2) – старт; Грин (9 + 7 подборов), Зубац (8), Робинсон (2), Харклесс (1), Макгрудер (0).

Милуоки: Я. Адетокумбо (38 + 16 подборов + 9 передач), Бледсоу (20), Миддлтон (13), Б. Лопес (11 + 12 подборов + 6 блок-шотов), Мэттьюз (0) – старт; Хилл (24), Корвер (14), Р. Лопес (7), Ильясова (2), Дивинченцо (0), Коннотон (0).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинец Лэнь помог "Атланте" одержать яркую победу в матче НБА.

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