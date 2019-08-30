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Полсекунды: украинцы драматично стартовали на Евробаскете 3х3

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Мужская сборная Украины драматично стартовала на чемпионате Европы по баскетболу 3х3, который проходит в венгерском Дебрецене.

Команда Олега Юшкина в первой встрече турнира в невероятном матче уступила Испании – 15:17.

Игра началась в равной борьбе. Команды обменивались точными бросками, не отпуская друг друга в отрыв. "Желто-синие", цвета которых на турнире защищают Дмитрий Липовцев, Эрнесто Ткачук, Денис Носков и Антон Давидюк, демонстрировали интенсивный и эффектный баскетбол.

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Полсекунды: украинцы драматично стартовали на Евробаскете 3х3

ФБУ

Во второй половине наши ребятам удалось совершить рывок 7:0, однако испанцы ответили своими точными попаданиями. За полсекунды до сирены украинцы проигрывали в два очка и имели шанс перевести игру в овертайм, но Дмитрий Липовцев был чуть неточным броском из-за дуги.

Следующий свой матч на турнире наши ребята сыграют уже в 22:30 с Нидерландами.

Как сообщал OBOZREVATEL, опубликован календарь чемпионата мира по баскетболу 5х5, который 31 августа стартует в Китае.

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Тема
Баскетбол 3х3
Место
Венгрия Дебрецен
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