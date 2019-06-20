Украинцы добили важнейшую победу на КМ по баскетболу 3х3

Мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 добыла невероятно важную победу в третьем матче группового турнира Кубка мира, который в эти дни проходит в Амстердаме.
Команда Олега Юшкина расправилась с представителями Эстонии – 15:13.
#3x3WC Final Scores!— FIBA3x3 (@FIBA3x3) 20 июня 2019 г.
📺: https://t.co/hIumslPfw1 pic.twitter.com/gaghlQA0sO
Антон Давидюк Александр Сизов, Станислав Тимофеенко и Максим Закурдаев с ходу навязали соперникам свою игру. Сизов открыл счет на исходе первой минуты, попав из-за дуги.
Wait, what?! How did he make that!? 😱#3x3WC pic.twitter.com/krld0CDmtK— FIBA3x3 (@FIBA3x3) 20 июня 2019 г.
Наши ребята продолжали наращивать свое преимущество. Давидюк попал издали, а Тимофеенко уверенно продавливал соперников под щитом. Однако в середине игры наши допустили ряд глупых ошибок и позволили эстонцам сравнять счет – 7:7.
Станислав Тимофеенко
FIBA
После этого "желто-синие" стали заставлять соперника много фолить. За три минуты до конца украинцы заработали преимущество в три очка, однако снова позволили эстонцам нивелировать отставание. В нервной концовке наши ребята вырвали победу, которая позволила им продолжить борьбу за четвертьфинал.
Решающий матч за выход в плей-офф подопечные Юшкина проведут в 14:50 с Монголией.
Как сообщал OBOZREVATEL, лидер женской сборной Украины по баскетболу 3х3 Ольга Мазниченко возглавила список лучших бомбардиров Кубка мира.
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