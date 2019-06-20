ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ЭкономикаШоу

/Новости баскетбола

Украинцы добили важнейшую победу на КМ по баскетболу 3х3

1.5тЧитать материал на украинском

Мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 добыла невероятно важную победу в третьем матче группового турнира Кубка мира, который в эти дни проходит в Амстердаме.

Команда Олега Юшкина расправилась с представителями Эстонии – 15:13.

Антон Давидюк Александр Сизов, Станислав Тимофеенко и Максим Закурдаев с ходу навязали соперникам свою игру. Сизов открыл счет на исходе первой минуты, попав из-за дуги.

Новости
Украина на КМ по баскетболу 3х3: расписание и результаты

Наши ребята продолжали наращивать свое преимущество. Давидюк попал издали, а Тимофеенко уверенно продавливал соперников под щитом. Однако в середине игры наши допустили ряд глупых ошибок и позволили эстонцам сравнять счет – 7:7.

Станислав Тимофеенко

Станислав Тимофеенко

FIBA

После этого "желто-синие" стали заставлять соперника много фолить. За три минуты до конца украинцы заработали преимущество в три очка, однако снова позволили эстонцам нивелировать отставание. В нервной концовке наши ребята вырвали победу, которая позволила им продолжить борьбу за четвертьфинал.

Украинцы добили важнейшую победу на КМ по баскетболу 3х3

Решающий матч за выход в плей-офф подопечные Юшкина проведут в 14:50 с Монголией.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер женской сборной Украины по баскетболу 3х3 Ольга Мазниченко возглавила список лучших бомбардиров Кубка мира.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Баскетбол 3х3" на OBOZREVATEL.

Тема
Баскетбол 3х3
Место
НидерландыАмстердам
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
0
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
леня зе
леня зе
баскетбол 3х3 с родни настольного футбола или карманного бильярда.кубок мира.:):)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel