Украинцы добили важнейшую победу на КМ по баскетболу 3х3

Мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 добыла невероятно важную победу в третьем матче группового турнира Кубка мира, который в эти дни проходит в Амстердаме.

Команда Олега Юшкина расправилась с представителями Эстонии – 15:13.

Антон Давидюк Александр Сизов, Станислав Тимофеенко и Максим Закурдаев с ходу навязали соперникам свою игру. Сизов открыл счет на исходе первой минуты, попав из-за дуги.

Wait, what?! How did he make that!? 😱#3x3WC pic.twitter.com/krld0CDmtK