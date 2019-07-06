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Украинца Михайлюка высоко оценили в клубе НБА

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Американский клуб Национальной баскетбольной ассоциации "Детройт Пистонс" гарантировал контракт воспитанника "Черкаських Мавп" Святослава Михайлюка на сезон 2019/20.

"Детройта" не стал пользоваться своим правом сбросить негарантированный контракт украинского атакующего защитника. В новом сезоне Святослав заработает 1,66 миллиона долларов.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Михайлюк перешел в "Детройт" в прошлом сезоне из "Лос-Анджелес Лейкерс". Всего он провел за "Пистонс" три матча и досрочно завершил сезон из-за травмы пальца.

В мае Михайлюк побывал в Украине и посетил родные Черкассы.

Атакующий защитник приехал в школу "Черкаських Мавп", основанную Михаилом Бродским, где встретился с молодыми баскетболистами. Михайлюк прочел им мотивирующую лекцию, а также ответил на самые разные вопросы.

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Тема
НБА
Персона
Святослав Михайлюк
Тег
Детройт Пистонс
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