Украинца Михайлюка высоко оценили в клубе НБА

Американский клуб Национальной баскетбольной ассоциации "Детройт Пистонс" гарантировал контракт воспитанника "Черкаських Мавп" Святослава Михайлюка на сезон 2019/20.

"Детройта" не стал пользоваться своим правом сбросить негарантированный контракт украинского атакующего защитника. В новом сезоне Святослав заработает 1,66 миллиона долларов.

Per source: The Detroit Pistons plan to keep Svi Mykhailuk on the roster past July 5th, which will fully guarantee his 2019-20 salary. — Ben Stinar (@BenStinar) 5 июля 2019 г.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Михайлюк перешел в "Детройт" в прошлом сезоне из "Лос-Анджелес Лейкерс". Всего он провел за "Пистонс" три матча и досрочно завершил сезон из-за травмы пальца.

В мае Михайлюк побывал в Украине и посетил родные Черкассы.

Атакующий защитник приехал в школу "Черкаських Мавп", основанную Михаилом Бродским, где встретился с молодыми баскетболистами. Михайлюк прочел им мотивирующую лекцию, а также ответил на самые разные вопросы.

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