Украинского баскетболиста "Сакраменто" Алексея Лэня оштрафовали на 15 тысяч долларов за потасовку со звездным игроком "Портленда" Си Джей Маккалумом во время матча НБА.

Как сообщает официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), наш соотечественник отделался более мягким наказанием, нежели его соперник, который должен выплатить 20 тысяч долларов за толчок Лэня и попытку спровоцировать драку. Во время матча оба игрока получили по одному техническому фолу в качестве наказания за свои действия.

Си Джей Маккалум и Алексей Лэнь

CJ McCollum and Alex Len get into and CJ squares up😂😂pic.twitter.com/xmfpOwznbz — Hoop Central (@TheHoopCentral) March 8, 2020

Напомним, что эпизод с конфликтом между баскетболистами произошел за 8:50 до окончания третьей четверти поединка, победу в котором одержала команда украинца со счетом 123:111.

Как сообщал OBOZREVATEL, Алексей Лэнь стал одним из лучших в составе "Сакраменто" в матче НБА против "Торонто", выйдя на площадку со скамейки запасных.

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