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/Новости баскетбола

Украинской команде пришлось покинуть турнир в Москве

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Студенческая баскетбольная команда украинского "Политехника" из Харькова покинула международный турнир в Москве.

Директор "Политехника" Валентин Кулибаба объяснил причины неожиданного отъезда.

Валентин Кулибаба

Валентин Кулибаба

xsport

"Мы находились там, но команда заболела. Полкоманды простудилось и мы все вернулись обратно. Сейчас планируем поиграть в турнирах по баскетболу 3х3, планируем сборы и тренировочный лагерь. Все, как обычно, будем работать в командном режиме" , - цитирует XSPORT Валентина Дмитриевича.

Участие на турнире в Москве принимают команды из Сербии, Боснии и Герцеговины, Израиля, Франции, Хорватии, Словении Австралии, Тайваня, а также три сборные России.

"Политехник" должен был сыграть против сверстников из Сербии и Боснии и Герцеговины.

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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Только и хватило мощи приехать.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Та просто бабло кончилось! Москва- дорогой город!
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Как хорошо ,что я нашел этот прекрасный сайт https://globus-inter.com/ru/land/people?invite=3515589 ,теперь имею месячный доход в два раза больше,чем до знакомства с сайтом.
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