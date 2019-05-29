Украинской команде пришлось покинуть турнир в Москве

Студенческая баскетбольная команда украинского "Политехника" из Харькова покинула международный турнир в Москве.

Директор "Политехника" Валентин Кулибаба объяснил причины неожиданного отъезда.

Валентин Кулибаба xsport

"Мы находились там, но команда заболела. Полкоманды простудилось и мы все вернулись обратно. Сейчас планируем поиграть в турнирах по баскетболу 3х3, планируем сборы и тренировочный лагерь. Все, как обычно, будем работать в командном режиме" , - цитирует XSPORT Валентина Дмитриевича.

Участие на турнире в Москве принимают команды из Сербии, Боснии и Герцеговины, Израиля, Франции, Хорватии, Словении Австралии, Тайваня, а также три сборные России.

"Политехник" должен был сыграть против сверстников из Сербии и Боснии и Герцеговины.

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