Украинец вошел в пятерку лучших баскетболистов чемпионата Испании

Украинский центровой клуба "Бреогана" Владимир Герун вошел в топ-5 самых ценных игроков регулярного сезона в испанской Лиге АСВ.
В голосовании участвовали не только журналисты, игроки и тренеры, но и простые болельщики. Именно они и поставили игрока сборной Украины на второе место с 15 баллами, которые обеспечили баскетболисту попадание в пятерку сильнейших.
Nico Laprovittola, un #MVPMovistar con la máxima puntuación posible. ¡Estos han sido los resultados de las votaciones!— Liga Endesa (@ACBCOM) 27 мая 2019 г.
1️⃣ @nicolapro7: 💯
2️⃣ @facucampazzo: 5️⃣0️⃣
3️⃣ @dubljevicius14: 2️⃣3️⃣
4️⃣ @waltertavares22: 2️⃣0️⃣
5️⃣ @VolodymyrGerun: 1️⃣5️⃣
➡️ https://t.co/IDCM3A0JmL pic.twitter.com/ZSPpoV2s1F
Владимир Герун
Владимир Герун стабильно выходил на площадку в стартовой пятерке и проводил в игре 24,7 минуты, набирая за это время 11,3 очка и делая 6,5 подбора.
А MVP сезона в Испании был признан защитник "Ховентуда" аргентинец Николас Лапровиттола, набравший в голосовании максимальные 100 очков. Баскетболист провел фантастический сезон, став абсолютным лидером по набранным очкам — в среднем 17,2, вторым в рейтинге ассистентов — 6,4 передачи.
Как сообщал OBOZREVATEL,18-летний украинский центровой Владимир Марковецкий продолжит карьеру в США, где в следующем сезоне будет представлять в Студенческой лиге (NCAA) университетскую команду "Вашингтон Стэйт".
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