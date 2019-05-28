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/Новости баскетбола

Украинец вошел в пятерку лучших баскетболистов чемпионата Испании

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Украинский центровой клуба "Бреогана" Владимир Герун вошел в топ-5 самых ценных игроков регулярного сезона в испанской Лиге АСВ.

В голосовании участвовали не только журналисты, игроки и тренеры, но и простые болельщики. Именно они и поставили игрока сборной Украины на второе место с 15 баллами, которые обеспечили баскетболисту попадание в пятерку сильнейших.

Владимир Герун

Владимир Герун

Владимир Герун стабильно выходил на площадку в стартовой пятерке и проводил в игре 24,7 минуты, набирая за это время 11,3 очка и делая 6,5 подбора.

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А MVP сезона в Испании был признан защитник "Ховентуда" аргентинец Николас Лапровиттола, набравший в голосовании максимальные 100 очков. Баскетболист провел фантастический сезон, став абсолютным лидером по набранным очкам — в среднем 17,2, вторым в рейтинге ассистентов — 6,4 передачи.

Как сообщал OBOZREVATEL,18-летний украинский центровой Владимир Марковецкий продолжит карьеру в США, где в следующем сезоне будет представлять в Студенческой лиге (NCAA) университетскую команду "Вашингтон Стэйт".

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Казакова Миля
Казакова Миля
Моя блaгoдaрноcть вceм тeм, ктo покaзaл мне этот чyдo-caйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁oza390s Просто прoйдя пpоcтoй опpоc полyчилa пoчти пoлyгoдoвую зарплатy)) Пoльзyйтесь, пoкa ecть вoзможнoсть=)
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