Украинки победили Италию накануне Евробаскета

В ходе подготовки к чемпионату Европы женская национальная сборная по баскетболу победила на выезде в Порденоне в контрольном поединке команду Италии.
Украинки уже с начала встречи пытались навязать соперницам свои условия. И в первой половине борьба была преимущественно ровной.
После перерыва у команд упала результативность. Но "желто-синие" все же сумели увеличить свое двухочковое преимущество еще на пять пунктов.
Несмотря на настойчивые попытки хозяев отыграться, наша команда довела поединок до победы.
Италия – Украины
ФБУ
Уже 1 июня эти же соперники снова сойдутся между собой. Но уже в другом городе – Панцано.
На групповом раунде чемпионата Европы, который пройдет с 27 июня по 7 июля, сборная Украины будет противостоять командам Испании, Великобритании и хозяйкам групповой части турнира сборной Латвии.
Женские национальные сборные
Контрольный поединок
Италия. Порденон
31 мая Италия – Украины – 66:69 (19:22, 21:20, 7:12, 19:15)
Как сообщал OBOZREVATEL, Украина впервые проведет квалификационный раунд Евробаскета 3х3.
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