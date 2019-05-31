Украинки победили Италию накануне Евробаскета

В ходе подготовки к чемпионату Европы женская национальная сборная по баскетболу победила на выезде в Порденоне в контрольном поединке команду Италии.

Украинки уже с начала встречи пытались навязать соперницам свои условия. И в первой половине борьба была преимущественно ровной.

После перерыва у команд упала результативность. Но "желто-синие" все же сумели увеличить свое двухочковое преимущество еще на пять пунктов.

Несмотря на настойчивые попытки хозяев отыграться, наша команда довела поединок до победы.

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Италия – Украины ФБУ

Уже 1 июня эти же соперники снова сойдутся между собой. Но уже в другом городе – Панцано.

На групповом раунде чемпионата Европы, который пройдет с 27 июня по 7 июля, сборная Украины будет противостоять командам Испании, Великобритании и хозяйкам групповой части турнира сборной Латвии.

Женские национальные сборные

Контрольный поединок

Италия. Порденон

31 мая Италия – Украины – 66:69 (19:22, 21:20, 7:12, 19:15)

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина впервые проведет квалификационный раунд Евробаскета 3х3.

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