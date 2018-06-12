Украинский данкер выиграл "золото" Кубка мира по баскетболу 3х3

Украинец Дмитрий "Soomve" Кривенко добыл "золото" Кубка мира по баскетболу 3х3, который в эти дни принимала столица Филиппин Манила. Наш соотечественник первенствовал в конкурсе данков.

FIBA

FIBA

Дмитрий уверенно преодолел квалификационный раунд, а вот в полуфинале заставил несколько поволноваться, смазав несколько попыток. Однако в решающий момент, когда Кривенко противостоял француз Ги Дюпи, украинец собрался и, набрав, 51 балл, вышел в битву за золотые медали.

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В финале конкурса нашему баскетболисту противостоял именно Дюпи. Француз смазал первую попытку, а в двух других набрал максимальные 30 очков. А вот Кривенко уверенно реализовал все свои броски, став победителем с 79 набранными баллами.

FIBA

FIBA

FIBA

Отметим, что Кривенко уже становился лучшим данкером планеты, когда выиграл конкурс Кубка мира 2016 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины по баскетболу 3х3 при скандальном судействе проиграла команде Словении в четвертьфинале Кубка мира.