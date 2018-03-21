Украинский баскетболист устроил феерию в матче НБА

Украинский баскетболист Алексей Лэнь стал лучшим игроком своей команды "Финикс Санс" в матче регулярного чемпионата НБА против "Детройт Пистонз".

На счету Лэня, который вышел в стартовой пятерке – 19 очков, 12 подборов, одна передача и три блок-шота за 25 минут времени на площадке. К сожалению, такая игра украинского центрового не помогла "Солнечным", которые крупно проиграли – 88:115 в пользу "Пистонс".

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Стоит отметить, что эта игра – 62-я для украинца в этом сезоне и 11-я, которую украинский баскетболист начал в первой пятерке. В среднем за игру он набирает 8 очков и делает 7,5 подборов.

Ранее "Обозреватель" писал о том, что сборная Украины вышла на второе место в мировом рейтинге по баскетболу 3х3.