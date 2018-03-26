Украинский баскетболист довел до безумства фанатов в США: опубликовано видео

Поклонники баскетбольной команды университета Канзаса, цвета которой защищает украинец Святослав Михайлюк, устроили настоящее безумие после выхода своих любимцев в Финал четырех NCAA.

Несколько сотен фанатов "Джейхоукс" высыпали на улицы Канзас-Сити, дабы отметить победу команды в четвертьфинале соревнований над "Дюком". Воспитанник "Черкаських Мавп" Михайлюк вместе с партнерами сумел выгрызть победу в овертайме – 85:81. К слову, именно на счету Святослава сверхважный трехочковый, который позволил его команде уйти от поражения.

Фанаты "Канзаса" не скрывали своих эмоций. Некоторые из них умудрились залезть на деревья вдоль улицы и оттуда распевали победные кричалки.

Отметим, что Финал четырех NCAA пройдет с 31 марта по 2 апреля в Сан-Антонио. В первом полуфинале встретятся "Канзас" и "Вилланова", а вторую путевку в решающий матч разыграют "Мичиган" и "Лойола Чикаго".

Как сообщал "Обозреватель", Святослав Михайлюк установил рекорд в четвертьфинале NCAA.