Украинский баскетбол готов вернуться на ОИ: что нужно знать

Впервые за 24 года женский украинский баскетбол имеет шанс вернуться на Олимпиаду, на этот раз в 3х3. Более того, баскетбольная сборная может стать единственной из украинских в командных видах спорта на Олимпиаде.

Уже 18 марта в индийском Нью-Дели женская сборная Украины по баскетболу 3х3 будет бороться за путевку на Игры в Токио. Команда Владимира Холопова уже провела первый в этом году международный турнир, с которого вернулась с золотом и серебром. Впереди самые активные два месяца подготовки.

Сборная Украины по баскетболу 3х3 Ukrbasket.net

Перед сборной стоит задача завоевать лицензию, а значит стать как минимум третьими на квалификационном турнире. Что изменилось в подготовке к соревнованиям? Какие спарринг-партнеры ожидают женскую команду? А также о составе команды, соперников и прогнозы – читайте дальше.

Уже в июле баскетбол 3х3 дебютирует на Олимпийских играх в Токио, где будут соревноваться восемь сильнейших женских команд мира. Сейчас уже четыре сборные спокойно готовятся к борьбе за олимпийское золото – Китай, Монголия, Румыния и Россия. Еще три билета на Олимпиаду двадцать команд разыграют в марте в Индии (Нью-Дели), где будут выступать и украинки. Собственно, место в первом раунде турнира наши девушки забронировали благодаря своему высокому рейтингу и успешным выступлениям на международных соревнованиях.

Сборная Украины по баскетболу 3х3 Ukrbasket.net

Кто в составе "сине-желтых"?

Базой для сборной Украины стала женская команда "Киев-Баскет". Сейчас к квалификации готовятся призеры чемпионатов мира и Европы Анна Ольховик, Анна Рулева, Кристина Филевич, Вита Горобец, Дарья Завидная, а также дебютантки сборной – бронзовый призер молодежного чемпионата мира Виктория Кондусь; Вероника Любинец, которая в прошлом году выступала за U23; а также 17-летняя Дарья Дубнюк.

Владимир Холопов: Перед нами новый вызов. И, по мнению президента Федерации баскетбола Украины Михаила Бродского, пока этот вызов самый ответственный за всю историю 3х3 в Украине. На сегодня созданы абсолютно все условия для нашей работы. Мы начали раннюю подготовку к квалификации, уже собрали всех сильнейших девушек. Более того, они сплочены в одной команде. За выполнение поставленной цели девушкам пообещали очень хорошие премиальные. Но главной мотивацией является выход на Олимпийские игры, это мечта каждого спортсмена и наших сборников в частности. Сейчас работаем над построением хорошего графика. Уже запланировали серию спаррингов и турниров.

Очень важно готовиться с командами сильными, только тогда ты прогрессируешь, видишь свои слабые места. Почти ничего не дает игра против легкого соперника, так ты не сможешь увидеть свои ошибки и исправить их. Кроме того, важно, чтобы спарринг-партнеры были разными: кто-то быстрый, другие – высокие, третьи – реализуют большое количество дальних атак. Наша команда должна быть готова к борьбе с любым соперником.

Главный тренер сборной Владимир Холопов Ukrbasket.net

Дарья Дубнюк: В национальной сборной опытные игроки, которые не первый год играют в баскетбол 3×3. Поэтому мне гораздо труднее выступать на таком уровне. Ощутила на себе уровень взрослого баскетбола 3×3 и поняла, что мне нужно очень много работать. И есть безумное желание тренироваться и улучшать собственные кондиции.

Вита Горобец: У меня была немаленький перерыв от 3х3, почти год. Не могу сказать, что было трудно вернуться, но есть свои нюансы, потому 5х5 и 3х3 – совершенно разные виды спорта. В команде мы знаем друг друга уже довольно давно, общаемся постоянно, поэтому комфортно играть, и есть понимание. Конечно, есть над чем работать, потому что в 3х3 важна каждая мелочь, чтобы понимать друг друга без слов, а главное – очень быстро. Но у нас и время есть для этого.

Дарья Завидная: Также был перерыв в выступлениях в 3х3. Трудно, когда столько времени пропускаешь, но стараюсь сейчас наверстать все упущенное. Очень трудно. И физически, и морально. Но в профессиональном спорте легко не бывает. Есть, конечно, небольшой мандраж. Однако все силы и эмоции направлены только на победу в квалификации.

Сборная Украины по баскетболу 3х3 Ukrbasket.net

Кто соперники?

Окончательный формат квалификационного турнира FIBA еще не объявила. Известно лишь, что из 20 команд получат лицензии только три. Украинки попали в группу B, где соперницами стали команды Ирана, Японии, Туркменистана и Австралии.

Австралия в мировом рейтинге лишь 22-я. Но пусть это вас не успокаивает. Австралийки – одни из главных претенденток на лицензии. В 2019 году на чемпионате мира они остановились в шаге от бронзы, уступив Франции 9:21. Однако это не помешало первому номеру австралиек – Бек Коул – стать самой результативной на мировом первенстве, набрав 46 очков. Она вместе с землячкой Алисой Кунек стали героинями Кубке Азии 2019 года, забив по 34 очка соперницам. Именно Австралия стала победительницей первенства Азии, ни разу не проиграв на турнире.

Интересно: как и украинская – японская, иранская и туркменская команды не вышли из своих групп на чемпионате мира 2019 года. А вот на азиатском первенстве японки стали бронзовыми призерами. Сейчас Япония – восьмая в мировом рейтинге женских команд FIBA.

А вот Иран в этом же топе расположился сразу за Украиной – 11 место. В 2019 году на Кубке Азии иранки заняли 9 место, проиграв две игры из двух возможных – Туркменистану (16:17) и Таиланду (14:21). А на чемпионате мира команда Ирана была 16-й, имея в своем активе лишь одну победу – над Монголией (19:18).

Сборная Туркменистана, проиграв все матчи, стала 19-й на чемпионате мира, а в Кубке Азии пробилась в четвертьфинал, где уступила команде Монголии – 15:17. В рейтинге женских сборных команда держится на 26 месте.

Сборная Украины по баскетболу 3х3 Ukrbasket.net

Как готовится сборная к квалификации?

Украинки уже провели первые товарищеские матчи в 2020 году. 14 января состоялся турнир в Минске, где двумя составами украинская команда играла против двух команд Беларуси. Квартет Анна Ольховик, Анна Рулева, Кристина Филевич и Вита Горобец стали победительницами соревнований, выиграв все три матча. Другая украинская команда, в составе которой играли Виктория Кондусь, Вероника Любинец, Дарья Завидная и Дарья Дубнюк завоевали серебро.

Анна Ольховик: Белорусская команда очень сильная, и они давно играют вместе, поэтому нам всегда было тяжело с ними бороться. На этом же турнире мы увидели, на каком уровне сейчас, и над чем еще надо работать. Большой плюс, что мы выступаем все в одной команде 5х5, поэтому часто играем друг с другом на тренировках. Понимание друг друга все лучше. Но всегда есть над чем работать. Тренер специально менял четверку, чтобы посмотреть, как мы работаем в той или иной связке. В Минске порадовали его своей игрой.

Виктория Кондусь: Это очень важно, что у нас есть турниры с командами из других стран. Дело в том, что поиграть против хоть кого-нибудь мы можем и дома. Но когда мы друг против друга, то боремся осторожно. Я знаю, что у кого-то травма, понимаю, что завтра у нас матч в 5х5, не буду же я лезть напролом. Свои же. Но соперники жалеть никого не будут. Баскетбол 3х3 агрессивен. Необходимо почувствовать эту силу и мощь к официальным соревнованиям, потому что потом не понимаешь, а почему здесь фол не дали, или просто не готов противостоять такому напору соперника.

На этом спарринги для украинок не заканчиваются. Уже 24 февраля в Киеве планируют провести международный турнир по 3х3. Свое участие уже подтвердили команда Нидерландов, также ожидаются сборные Латвии, Польши, Беларуси и Франции.

Владимир Холопов: Команда Беларуси является одним из лидеров баскетбола 3х3. На последнем чемпионате Европы они попали в топ-8. Мы достаточно хорошо выглядели в защите и в нападении на первом турнире. Высокий уровень взаимопонимание между игроками – это ключ к победам. Ждем турнир в Киеве, куда приедут серьезные команды из Европы.

Анна Ольховик: Команда Нидерландов очень динамичная, они все одного роста, и с этим нам всегда было нелегко. А команда Латвии была настоящей "темной лошадкой", которую мы наверняка недооценили, и она нас выбила за выход в четвертьфинал на последнем чемпионате Европы. Они очень жестко играют в защите, поэтому считаю, что будет очень полезно сыграть с такими командами накануне квалификации.

Сборная Украины по баскетболу 3х3 Ukrbasket.net

Что изменилось в организационных вопросах?

Олимпийская квалификация пройдет в Индии, а это совсем другой климат – высокая температура – более 30 градусов – и высокая влажность. Однако вопрос с акклиматизацией команды уже также решен вместе с экспертами из Министерства спорта.

Владимир Холопов: Я встречался с главным специалистом отдела, отвечающего за акклиматизацию и адаптацию. Они определили, что нам нужно выезжать 11 марта. Тогда за неделю мы хорошо пройдем акклиматизацию. Кроме того, мы четко проговорили, которая должна быть фармакология, нагрузки в разные дни такой адаптации. Все это прописано со специалистами. Это важный шаг.

Также с командой начал работать тренер по физической подготовке.

Вероника Любинец: Такой подход к тренировкам очень помогает. Потому что теперь есть человек, который нас готовит к игре, чтобы мы вышли и сразу могли хорошо сыграть в защите или в атаке. То есть у нас сейчас много внимания уделяется бегу, упражнениям на выносливость, отрабатываем отдельно защиту. В прошлом году такого не было. И сейчас мы чувствуем эту разницу в тренировках и приятно, что есть такие позитивные изменения.

Сборная Украины по баскетболу 3х3 Ukrbasket.net

Приятный бонус

Руководство Федерации баскетбола Украины уже объявило о дополнительной мотивации для команды – премиальные за полученную лицензию на Олимпийские игры.

Вита Горобец: Нам всегда говорят, что все зависит только от нас и нашего желания. Но денежные презенты, конечно, приятные. И в некоторых моментах это работает. Ты играешь за свою страну и должен чувствовать от нее какую-то отдачу. Ты сегодня играешь, а завтра уже может и нет. Здоровье наше не вечно и хочется, чтобы это поощрялось денежными презентами.

Кристина Филевич: У нас есть мотивация – это сама мысль, что мы можем выступить на Олимпийских играх. Это мечта. И мы готовы за нее бороться. А премиальные – это, конечно, приятно, но не главный стимул для команды.

Сборная Украины по баскетболу 3х3 Ukrbasket.net

Каковы шансы сборной Украины на получение лицензии?

На групповом этапе больше всего проблем может быть с командой Австралии, без боя точно не пройдет матч с Японией, но с обеими командами украинская сборная может играть, а главное – выигрывать. Дальше уже все зависит от схемы турнира – на кого выйдут после группы, с каким физическим истощением или, наоборот, на адреналине сыграют следующие раунды. Легко не будет точно.

Кристина Филевич: Нас знают в мире как команду, которая была среди призеров. Мы имеем свою репутацию, нас уважают, а то и опасаются (смеется). Поэтому будем биться и с трудом, и через боль, если надо будет! Хотим в Токио и не можем упустить эту возможность.

Анна Рулева: Большой плюс нашей команды – это желание пробиться на Игры. От нас ждут лицензию, но и мы ее от себя ждем (смеется). Ответственность невероятная. Надо выходить и каждому играть свою игру, бороться до последнего и падать за каждый мяч. Каждый соперник важен. Мы уважаем все команды, но никого не боимся и готовы выходить против любого.

Сборная Украины по баскетболу 3х3 Ukrbasket.net

Вместо выводов

По словам главного тренера сборной Владимира Холопова, в окончательный состав команды попадут те баскетболистки, которые на момент квалификации будут в лучшей форме. Однако в Индию надеются поехать расширенным составом, хотя бы пять человек. Чтобы в случае форс-мажора было кем заменить игроков.

Кроме квалификации в марте, украинская женская команда также находится в ожидании возможного приглашения на дополнительный турнир, который состоится в конце апреля в Будапеште и может стать еще одним шансом для сборной. Однако для попадания украинок на эти соревнования три команды-участницы из будапештского турнира должны завоевать лицензии в Индии. Тогда команда Украины займет их место. Поэтому на "запасной" вариант ни тренерский состав, ни команда не рассчитывают. Только Индия. Только лицензия.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский рассказал о том, где и какие баскетбольные арены строятся в нашей стране.

У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!