Украинские баскетбольные дерби в Европе: история встреч в еврокубках

В среду, 23 октября, стартует групповой этап Кубка ФИБА. В первом туре группы F состоится украинское дерби, в котором вице-чемпион Суперлиги Киев-Баскет примет обладателя Суперкубка Украины Днепр (билеты тут).

Клубы по-разному попали в Кубок ФИБА. Киевляне не смогли преодолеть квалификацию Лиги чемпионов. К слову, хочется сказать, что, наверное, оно и к лучшему. Рано туда ещё соваться украинским коллективам. Днепр же не испытал особых проблем с серебряным призером чемпионата Беларуси Борисфеном, обеспечив себе проход дальше ещё в первом матче.

Стоит отметить, что последний раз украинские клубы в Европе пересекались больше 10 лет назад. Тогда Днепр сумел выбить Черкаськи Мавпы, которые считались фаворитом, но об этом детальнее чуть позже.

FIBA European Champions Cup 1995

Первыми в истории украинских клубов сошлись "Будивельник" и "Денди-Баскет". Случилось это в третьем квалификационном раунде Европейского кубка, где встретились два представителя столицы Украины.

"Денди-Баскет" до этого момента прошел "Ден-Хелдер" и "Бранд-Хаген", а вот Будивельник оказался в этом турнире из-за того, что уступил "Панатинаикосу" в ФИБА-Евролиге.

Первый матч превратился в избиение фаворита. "Денди" "на выезде" просто нокаутировал чемпиона Украины.

"Будивельник" - "Денди" 91:118 (48:58, 43:60)

Сценарий ответного поединка проходил в похожем стиле. Клубы не сильно думали о защите и вновь победа осталась за "Денди"

"Денди" - "Будивельник" 101:95 (54:43, 47:52)

В групповом этапе у клуба дела сложились не лучшим образом, всего две победы в десяти матчах.

FIBA Europe Regional Challenge Cup for Men 2003, Конференция Север

В том году в турнире Украину представляли два клуба. Бронзовый призер украинского первенства Азовмаш и новичок Суперлиги южненский Химик.

Чемпион Высшей лиги без проблем занял первое место в своей группе, дважды обыграв тбилисское Динамо и бакинский Девон-Сервис.

Мариупольский клуб также не имел проблем с проходом в следующий этап.

В 1/4 финала Химик встречался с Хонкой из Финляндии. В первой игре южненцы сняли все вопросы, обыграв гостей из севера со счетом 92:62. На выезде подопечные Звездана Митровича уступили – 78:83.

Азовмаш пересекся с соперником Химика на групповом этапе, однако и тут Динамо Тбилиси вновь не познало вкуса побед. На выезде "львы" победили 106:91, а спустя неделю успех был закреплен – 111:95.

Финал четырех проходил в средине февраля, принимал его Мариуполь. Помимо украинских клубов в него прошли немецкий Байер и венгерский Капошвари.

"Химик" - "Азовмаш" 62:95 (15:27, 11:31, 16:14, 20:23)

В полуфинале Азовмаш не испытал особых трудностей, а в финале при помощи трибун был обыгран и немецкий Байер 88:61. Чтобы не думали, что ту победу можно считать выдающейся, то Байер финишировал в Бундеслиге лишь восьмым с показателем 24-28.

Химик уступил в игре за третье место Капошвари 59:86, хотя это нельзя назвать неожиданностью. "Ежи" в дебютный год и в Суперлиги не хватали звезд с неба, с показателем 16-24 они финишировали шестыми.

2004–05 FIBA Europe Cup

В Кубке ФИБА сезона 2004-2005 было аж четыре украинских клуба. Днепр в квартете с Динамо (МО), Евразом и Тарту занял последнее место. Николаев в группе с Шауляем и Гала Баку сумел пройти дальше, но в 1/4 вылетел от того таки Шауляя.

В группе С сошлись "Одесса" и "Сумыхимпром". Оба коллектива пробились дальше, но на групповом этапе одесситы без напряга одерживали победы.

"Одесса" - "Сумыхимпром" 78:70 (21:14, 21:16, 15:21, 21:19)

Вадим Пудзырей, главный тренер "Одессы": "Мы начали великолепно, но огромное количество фолов просто сломало темп игры. Мы перестроились во время игры. Хотя, было бы лучше выиграть с большей разницей"

Сумыхимпром" - "Одесса" 48:69 (12:16, 11:20, 14:8, 11:25)

Далее Сумыхимпром дважды уступили Локомотиву из Ростова, а Одесса Евразу. Таким образом, в четвертьфинале вылетели срази три украинских представителя.

2006–07 FIBA EuroCup Challenge

Вражда между этими клубами началась сезоном ранее, когда "Черкаськи Мавпы" выбыли "Днепр" в четвертьфинале Суперлиги. В сезоне 2006-2007 черкасский клуб в украинском первенстве шел очень уверенно, в итоге заняв третье место в регулярном чемпионате. Клубы уверенно преодолели групповой этап, "Мавпы" пропустили вперед лишь "ЦСКА-Самару", именно самарчане в итоге и взяли трофей, а "Днепр" и вовсе выиграл свою группу.

Из-за этого клубам пришлось сойтись в четвертьфинале. Первая игра в Черкассах завершилась победой хозяев.

"Черкаськи Мавпы" - "Днепр" 89:87 (27:16, 15:28, 24:22, 23:21)

Хозяев тогда "вытащила" великолепная игра американских легионеров. Артур Джонсон набрал 30 очков, а Кениэл Диккенс оформил дабл-дабл 32 очка + 10 подборов. В гостей блистал Виктор Кобзистый, набравший 23 очка, а вторым по результативности с 13 очками стал Владимир Коваль, недавно ушедший с поста главного тренера Харьковских Соколов.

Спустя неделю в забитом "Метеоре" Днепр убежал в отрыв, выиграв первую четверть с преимуществом в восемь очков. Игроки Подковырова собрались с силами и на большой перерыв ушли с +2. Тем не менее, во второй половине Днепр таки сумел дожать соперников и выйти в полуфинал, где бесславно уступил кипрскому Керавносу.

"Днепр" - "Черкаськи Мавпы" 88:80 (27:19, 11:21, 28:18, 22:22)

Андрей Подковыров, главный тренер "Черкаських Мавп": "Сложно по горячим следам говорить, чего нам сегодня не хватило. Одной причины здесь нет. Не хватило Ярутиса - мы не можем пока что найти игрока, который мог бы прийти и сразу начать руководить игрой. А попади за минуту до конца Дикенс - и все могло случиться.

Он еще не понимает европейского баскетбола, выпадает из командных действий. Может быть, не хватило точного броска Валейко из-под кольца. Не хватило грамотности в некоторых моментах из-за нервозности, характерной для игр плей-офф".

Георгий Ступенчук, главный тренер "Днепра": "Игрой я доволен, за исключением второй четверти, когда команда опять попалась на зонном прессинге. Но мы сумели выйти из этой ситуации, разобрались - в этом заслуга игроков.

Ребята хорошо сыграли в концовке в защите, в первой половине справились с Дикенсом. Так что, повторюсь, игрой и, конечно же, результатом я доволен".

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