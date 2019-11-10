Украинская басктболистка Ягупова стала лучшей в Турции

Украинская баскетболистка "Фенербахче" Алина Ягупова провела великолепный матч 5-го тура чемпионата Турции.

Алина Ягупова (справа) ФБУ

Капитан женской сборной Украины по баскетболу стала самой результативной в матче против "Боташа".

Алина провела на паркете 32 минуты, за которые набрала 18 очков (4/7 двухочковые, 3/9 трехочковые, 1/1 штрафные), собрала 3 подбора, отдала 3 передачи, совершила 2 перехвата при 3 потерях. РЭ +17.

Чемпионат Турции, женщины

"Фенербахче" - "Боташ" 56:48 (17:7, 14:14, 14:10, 11:17)

Ф: Ягупова 18, Уильямс 13

Б: Холлинсуорт 10 + 9 подборов

В национальном первенстве страны "Фенербахче" идет на первом месте со стопроцентным результатом.

Новости Лидер сборной Украины Ягупова феерично начала сезон баскетбольной Евролиги

Как сообщал о, 8 ноября Алина Ягупова провела отличный матч в 4-м туре Евролиги, став лучшим игроком встречи турецкого "Фенербахче" с российским "Динамо" (Курск).

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