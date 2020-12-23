Украинская баскетболистка оформила впечатляющий дабл-дабл в чемпионате Италии

Украинская баскетболистка "Вигарано" Татьяна Юркевичус оформила впечатляющий дабл-дабл в матче чемпионата Италии против "Динамо Сассари", который закончился победой ее команды со счетом 85:66.

Наша соотечественница провела на площадке 38,5 минут. За это время она набрала 21 очко (10/15 двухочковые, 0/1 трехочковые, 1/4 штрафные), 20 подборов, отдала 1 передачу, совершила 4 перехвата и выполнила 2 блок-шота при 3 персональных замечаниях. За время, которое Юркевичус находилась на паркете, "Вигарано" набрал на 38 очков больше, чем соперники.

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Для команды украинки эта победа стала первой в сезоне при 9 поражениях. "Динамо Сассари" также не лучшим образом начало чемпионат, выиграв лишь 2 матча из 11.

Наша соотечественница приняла участие во всех 10 поединках первенства. В среднем за игру она набирает 8,2 очка и 9,7 подборов.

Юркевичус не попала в состав женской сборной Украины на ноябрьские матчи отбора на Евробаскет-2021. В 2019 году она принимала участие в Европейских играх, выступая за национальную команду в соревнованиях по баскетболу 3х3.

Статистика Юркевичус в матче против "Динамо Сассари" Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее капитан сборной Украины Алина Ягупова возглавила рейтинг результативности в чемпионате Турции по баскетболу.