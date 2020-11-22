Украинки Ягупова и Науменко стали лучшими в матче чемпионата Турции по баскетболу

Максим Иншаков Баскетбол 09:30, 22.11.2020 Обновлено: 09:51, 22.11.2020

Баскетболистки сборной Украины Алина Ягупова и Людмила Науменко великолепно проявили себя в матче 9-го тура чемпионата Турции.

Баскетбольный клуб "Чукурова", за который выступают украинки, победил "Хатай" 86:67.

Ягупова стала самой результативной в матче. По 31:59 она набрала 25 очков, 8 подборов, 11 передач, 5 перехватов.

Алина Ягупова
ФБУ

Науменко за 28:53 набрала 14 очков, 10 подборов, 4 передачи, 1 блок-шот.

Людмила Науменко
ФБУ

Это уже пятая подряд победа "Чукурова" в чемпионате Турции. Сейчас команда занимает четвертое место в турнирной таблице - 6 побед в девяти поединках.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ягупова оформила трипл-дабл в матче отбора на чемпионат Европы-2021.

В игре против команды Финляндии 28-летняя Ягупова добилась двузначных показателей в трех статистических значениях. Алина за 40 минут игрового времени набрала 22 очка, собрала 12 подборов и отдала 10 передач.

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