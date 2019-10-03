Украинки выиграли второй матч подряд на ЧМ U-23 по баскетболу 3х3

Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 добыла вторую подряд победу на чемпионате мира U-23, который в эти дни проходит в китайском Ланьчжоу.

После успеха в игре с француженками команда Дениса Спиридонова в упорной борьбе обыграла представительниц Италии – 21:19.

Украина – Италия FIBA

Украина – Италия FIBA

"Желто-синие", цвета которых на турнире защищают Елена Бойко, Вероника Любинец, Наталья Цюбик и Виктория Кондусь, по традиции активно прессинговали оппоненток. Однако итальянки умело находили моменты для бросков.

Украина – Италия FIBA

Украина – Италия FIBA

Украина – Италия FIBA

В результате поединок получился результативным, подарив зрителям невероятные эмоции и драму. Команды шли очко в очко, а развязка наступила за 19 секунд до конца.

Защитник сборной Италии сфолила на Кондусь во время выполнения той дальней попытки. Виктория получила право пробить два штрафных, которые она успешно реализовала.

Таким образом, в активе нашей сборной – две победы в двух матчах.

Украина – Италия FIBA

Украина – Италия FIBA

Украина – Италия FIBA

Как сообщал OBOZREVATEL, мужская сборная Украины U-23 с двух побед стартовала на чемпионате мира по баскетболу в Китае.

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