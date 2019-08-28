Украинки вошли в топ-4 этапа Мировой серии по баскетболу 3х3

Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 финишировала в четверке лучших на этапе Мировой серии, который завершился в венгерском Дебрецене.

Наша команда, цвета которой защищали Кристина Филевич, Анна Зарицкая, Евгения Спитковская и Анна Ольхович, дошли на турнире до полуфинала, где уступили лишь будущим победительницам француженкам.

В четвертьфинале "желто-синие" под руководством Владимира Холопова уверенно разобрались со Швейцарией – 21:12. А вот игра с француженками получилась для украинских девушек непростой. Мощные оппонентки предложили силовой баскетбол, в котором оказались сильнее – 14:6.

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женская сборная Украины по баскетболу 3х3 FIBA

Пять очков в этой игре на свой счет записала Филевич, а еще один пункт на счету Зарицкой.

Напомним, этап Мировой серии в Дебрецене стал этапом подготовки украинок к чемпионату Европы, который также состоится в этом венгерском городе. Турнир пройдет с 30 августа по 1 сентября, а соперницами наших девушек на групповом этапе станут испанки и нидерландки.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины получила календарь матчей в отборе на Евробаскет-2021.

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