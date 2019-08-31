Украинки с победы стартовали на Евробаскете 3х3

Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 с победы стартовала на чемпионате Европы, который проходит в венгерском Дебрецене.

Украинская команда в первой игре континентального первенства в группе D разгромила сборную Дании 19:9.

Анна Ольховик открыла счет своим дальним выстрелом уже через несколько секунд после начала матча. Сборная Дании ответила своим попаданием, однако украинки очень быстро захватили преимущество и больше ни на миг не подпускали соперниц к себе на опасное расстояние.

Большую часть матча в нашей сборной лидером была Анна Зарицкая, однако в концовке встречи три подряд точных дальних от снайпера команды Анны Ольховик стали для датчанок нокаутирующими.

Следующая игра против команды Нидерландов состоится в 21:20.

Чемпионат Европы 3х3.

Женщины. групповой этап

Украина – Дания – 19:9

Украина: Ольховик (9), Зарицкая (7), Филевич (2), Спитковская (1).

Украина - Дания ФИБА

Украина - Дания ФИБА

Украина - Дания ФИБА

Украина - Дания ФИБА

Украина - Дания ФИБА

Как сообщал OBOZREVATEL, мужская сборная Украины пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы по баскетболу 3х3.

Команда Олега Юшкина в первой встрече турнира в невероятном матче уступила Испании – 15:17. А затем добыла впечатляющую победу над Нидерландами – 16:11, что позволило ей занять второе место в группе.

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