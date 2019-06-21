Украинки проиграли третий матч на ЧМ по баскетболу 3х3

Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 проиграла третий матч на чемпионате мира, который в эти дни проходит в Амстердаме.

Подопечные Владимира Холопова уступили представительницам Новой Зеландии – 11:17.

"Желто-синие" в составе Кристины Филевич, Ольги Мазниченко, Евгении Спитковской и Натальи Цюбик начали встречу, реализовав три дальних попытки подряд. Но соперницы в это время также удачно действовали в атаке и к исходу четвертой минуты вышли вперед – 9:7.

Вторая половина матча получилась невероятно результативной для новозеландок, которые забрасывали дальние броски и довели игру до победы.

Последний для себя поединок на чемпионате "желто-синие" проведут в 12:45 с Индонезией.

Как сообщал OBOZREVATEL, мужская сборная Украины переиграла Францию на старте Европейских игр в баскетболе 3х3.

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