''Группа смерти'': украинки получили соперников на Евробаскете-2019

В Белграде состоялась жеребьевка финальной части чемпионата Европы 2019 года среди женских команд, которая пройдет в Сербии и Латвии с 27 июня по 7 июля. Сборная Украины, уверенно преодолев квалификацию, попала в одну из самых сложных групп — А.

ФИБА

За главный европейский трофей подопечные Горана Бошковича будут бороться со сборными Испании, Латвии и Великобритании.

Полностью составы групп выглядят следующим образом:

Во время жеребьевки все команды были разбиты на четыре корзины по рейтингу, который определялся согласно месту, которое команда заняла на предыдущем Евробаскете-2017, а также итоговому месту в отборочном турнире первенства континента-2019. Украина была в третьей корзине.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер нашей национальной команды Алина Ягупова стала самой результативной среди всех спортсменок в квалификации Евробаскета-2019.

Алина, являющаяся атакующим защитником "сине-желтых", набирала в среднем 32,2 очка за игру.

Алина Ягупова ФИБА

Напомним, что в квалификации чемпионата Европы-2019 Украина одержала победу в 4 матчах из 6.

"Сине-желтые" на старте уверенно обыграли в гостях Нидерланды, во втором туре дома разгромили команду Болгарии, в третьем в Киеве проиграли Испании, в четвертом дома эффектно разбили Нидерланды, в пятом одержали убедительную победу над командой Болгарии и в заключительном матче отбора уступили на выезде действующим чемпионкам Европы — Испании.