Украинки назвали состав на старт отбора Евробаскета-2021

Объявлен список из 12 баскетболисток женской сборной Украины, которые примут участие в двух стартовых матчах отбора на Евробаскет-2021 с Бельгией (14 ноября) и Португалией (17 ноября).

Сборная Украины стартует в квалификации Евробаскета ФБУ

Окончательная заявка сборной Украины:

Защитники: Вита Горобец (Печ, Венгрия), Елизавета Митина, Юлия Мусиенко (обе – Интерхим-СДЮСШОР им. Литвака), Владислава Волошина, Виктория Кондусь (обе – Киев-Баскет), Ольга Сивакова (Динамо).

Форварды: Алина Ягупова (Фенербахче, Турция), Людмила Науменко (без клуба), Ольга Яцковец (Ружомберок, Словакия), Кристина Филевич (Киев-Баскет),

Центровые: Мириам Уро-Ниле (Ско Баскет, Франция), Вероника Любинец (Киев-Баскет)

Как сообщает пресс-служба ФБУ, сразу шесть новых игроков появилось в составе национальной команды по сравнению с поединками женского Евробаскета-2019.

Капитан украинской сборной Алина Ягупова прокомментировала подготовку коллектива к предстоящим матчам.

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"Знала, что в команде будут новые молодые девушки, и это неплохо. Нужно много времени, чтобы командную игру было видно. Девушки хорошо работают на тренировках, жестко играют в защите, показывают свой характер – это ставит команде тренер. Мне нравится такая защита. Возможно, мы не забьем много, но мы и не дадим сделать это сопернику.

Тренер требует от нас хорошей защиты и дисциплины. Конечно, было бы лучше сыграть одну игру против более слабой команды, чтобы девушки почувствовали уверенность и поняли, что такое европейский уровень. Я всегда готова быть лидером", – сказала Ягупова.

Алина Ягупова ФБУ

14 ноября сборная Украины проведет в Шарлеруа первый матч квалификации Евробаскета-2021 против сборной Бельгии. Начало – в 21.30.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе женская сборная Украины по баскетболу получила нового тренера.

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