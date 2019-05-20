Украинки начали подготовку к Евробаскету-2019: яркие фото

Женская национальная сборная Украины по баскетболу начала подготовку к чемпионату Европы-2019 и прибыла на международный турнир в Черногории, где уже приступила к тренировкам.

Присоединилась к команде и форвард Людмила Науменко, которая была внесена в расширенный ростер. К первым контрольных матчей команда под руководством Горана Бошковича готовится в новом тренировочном комплексе "Бермакс Арена" в Подгорице.

25 мая украинская команда проведет товарищеский поединок против местной сборной Черногории. Вторй соперник нашей команды на турнире будет названы позже.

В групповом раунде чемпионата Европы, который пройдет с 27 июня по 7 июля, сборная Украины будет противостоять командам Испании, Великобритании и хозяйкам групповой части турнира сборной Латвии.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборную Украины усилила первая представительница нашей страны в WNBA Алина Ягупова.

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