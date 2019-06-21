Украинки добыли красивую победу на старте Европейских игр в баскетболе 3х3

Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 добыла красивую победу на вторых Европейских играх, которые в эти дни проходят в Минске.

"Желто-синие" на старте без особых проблем обыграли команду Латвии – 14:8.

Анна Рулева (Зарицкая), Вероника Космач и Татьяна Юркевичус, которые вынуждены проводить матчи Европейских игр без замен, великолепно начали матч. На протяжении четырех минут наши девушки не давали соперницам поразить кольцо.

Новости Украинцы победно стартовали на Европейских играх в баскетболе 3х3

Украинки всю игру имели комфортное преимущество, отлично действовали в защите и заслуженно победили.

Уже 23 июня баскетболистки из Украины проведут встречи с Испанией (11:25) и Эстонией (13:15).

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины по баскетболу 3х3 вышла в мужской четвертьфинал чемпионата мира в Амстердаме.

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