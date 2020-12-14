Украинка Ягупова возглавила рейтинг результативности в чемпионате Турции по баскетболу

Капитан сборной Украины по баскетболу Алина Ягупова вышла на первое место по количеству набранных очков в чемпионате Турции.

Как сообщается на официальном сайте Федерации баскетбола Украины (ФБУ), в последнем матче первенства наша соотечественница, которая выступает за "Чукурову", отлично проявила себя в победной встрече с "Джаником" (124:50). Она провела на паркете 32,5 минуты и набрала 31 очко, 7 подборов, 15 передач, 4 перехвата и 1 блок-шот.

Теперь на ее счету 318 очков после 12 сыгранных поединков – 26,5 в среднем за матч. Ягупова также лидирует в рейтинге передач (в среднем 8 за поединок) и трехочковых (в среднем 4,33 за игру).

"Чукурова" занимает третье место в таблице, одержав четыре победы в 12 встречах. "Фенербахче", за который в минувшем сезоне выступала Алина, идет первым и еще не потерпел ни одного поражения в нынешнем сезоне.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинец Святослав Михайлюк стал лучшим в первом предсезонном матче НБА за "Детройт".