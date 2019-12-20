Украинка Ягупова стала лучшей в матче Евролиги

Капитан сборной Украины и баскетболистка "Фенербахче" Алина Ягупова помогла своей команде одержать выездную победу над испанской "Жироной" со счетом 62:57 в рамках Евролиги.

Как сообщает ukrbasket.net, Ягупова снова стала самой результативной на площадке, сумев набрать 28 очков, 4 подбора, 2 ассиста, 3 перехвата при 7 потерях мяча. На паркете она провела 34 минуты игрового времени. Украинка остается лидером женской Евролиги по результативности: на ее счету 170 очков за 8 матчей или 21,3 очка за игру.

Алина Ягупова FBU.ua

"Фенербахче" единолично лидирует в группе B Евролиги, одержав 6 побед в 8 матчах.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Киев-Баскет" в драматичном стиле вырвал победу в Кубке Европы ФИБА.

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