Украинка Ягупова стала лучшей в матче чемпионата Турции по баскетболу

Украинская баскетболистка турецкого клуба "Чукурова" Алина Ягупова выдала фантастическую результативность в 13-м туре чемпионата страны в Суперлиге.

Капитан сборной Украины по баскетболу вышла в стартовом составе на матч против "Аданы" и за 32 минуты игрового времени набрала 33 очка. Наша соотечественница собрала 4 подбора, отдала 11 передач и сделала 6 перехватов.

Встреча завершилась победой "Чукурова" со счетом 102:74.

Матч окончился победой БК Чукурова

Клуб украинки с 22 очками занимает четвертое место в таблице, одержав девять побед в 13 встречах. Лидирует в первенстве "Галатасарай" (25 баллов).

Турнирная таблица

Напомним, что в сезоне 2019/20 Ягупову признали лучшей баскетболисткой женской Евролиги. Она стала первой представительницей нашей страны, которой покорилось это достижение.

Алина Ягупова БК Чукурова

14 декабря Алина вышла на первое место по количеству набранных очков в чемпионате Турции.

Алина Ягупова в игре сборной Украины (2017 год)

В мае Ягупова была признана лучшим игроком женской Евролиги, став первой представительницей нашей страны, которой покорилось это достижение.

Алина Ягупова в матче сборной Украины против Испании (2018 год)

Осенью прошлого года Ягупова стала самым результативным игроком первого тура отборочного турнира Евробаскета-2021.