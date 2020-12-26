Украинка Ягупова стала лучшей в матче чемпионата Турции по баскетболу

Украинская баскетболистка турецкого клуба "Чукурова" Алина Ягупова выдала фантастическую результативность в 13-м туре чемпионата страны в Суперлиге.

Капитан сборной Украины по баскетболу вышла в стартовом составе на матч против "Аданы" и за 32 минуты игрового времени набрала 33 очка. Наша соотечественница собрала 4 подбора, отдала 11 передач и сделала 6 перехватов.

Встреча завершилась победой "Чукурова" со счетом 102:74.

Клуб украинки с 22 очками занимает четвертое место в таблице, одержав девять побед в 13 встречах. Лидирует в первенстве "Галатасарай" (25 баллов).

Напомним, что в сезоне 2019/20 Ягупову признали лучшей баскетболисткой женской Евролиги. Она стала первой представительницей нашей страны, которой покорилось это достижение.

14 декабря Алина вышла на первое место по количеству набранных очков в чемпионате Турции.

В мае Ягупова была признана лучшим игроком женской Евролиги, став первой представительницей нашей страны, которой покорилось это достижение.

Осенью прошлого года Ягупова стала самым результативным игроком первого тура отборочного турнира Евробаскета-2021.