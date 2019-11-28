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29 ноября • обновлено в 11:32
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Украинка Ягупова стала лучшей в матче Евролиги

1.9т
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Капитан баскетбольной сборной Украины Алина Ягупова вновь стала самым результативным игроком в матче Евролиги.

На счету украинки 15 очков, 6 подборов, 3 передачи, 1 отбор и 1 потеря за почти 30:52, проведенных на площадке, сообщает Ukrbasket.

Алина Ягупова

Алина Ягупова

FIBA

Ягупова остается лидером по средней результативности в Евролиге, на ее счету 20,2 очка за игру.

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Яркое выступление украинки позволило турецкому "Фенербахче" уверенно взять верх над итальянским "Скио" со счетом 58:43. Это уже четвертая победа ее команды в пяти матчах группового этапа турнира. "Фенербахче" лидирует в квартете В.

Как сообщал OBOZREVATEL, Алина Ягупова помогла "Фенербахче" превратиться в одного из главных фаворитов Евролиги.

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Тема
Евролига
Персона
Алина Ягупова
Место
Турция
Тег
Фенербахче Стамбул
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