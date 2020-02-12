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13 февраля • обновлено в 02:30
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Украинец, ставший игроком легендарной команды, исполнил невероятные трюки - опубликовано видео

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Баскетболист Дмитрий Smoove Кривенко, ставший первым в истории украинцем в легендарной развлекательной команде "Harlem Globetrotters", продемонстрировал свои невероятные умения.

На YouTube-канале Trick Shot Cop опубликовали видео, в котором украинец и полицейский по имени Алфи Джордж играют в баскетбол со случайными прохожими и исполняют сложнейшие трюки, пытаясь отправить мяч в кольцо из разных ситуаций.

Дмитрий Smoove Кривенко

Дмитрий Smoove Кривенко

Укринформ

Напомним, что “Harlem Globetrotters” имеют всемирную славу благодаря исполнению ярких трюков. Их шоу состоит из спортивных и театральных элементов. Кривенко примет участие в турне команды, которое пройдет более чем в 30 странах.

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Как сообщал OBOZREVATEL, слэм-данк украинца Ивана Ткаченко вошел в тройку лучших моментов баскетбола 3х3 в 2019 году.

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Тема
Баскетбол 3х3
Персона
Дмитрий Кривенко
Место
США Лос-Анджелес
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