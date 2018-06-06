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Украинец Михайлюк восхитил легендарный клуб НБА

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Баскетболист сборной Украины Святослав Михайлюк прошел просмотр в клубе НБА "Лос-Анджелес Лейкерс".

Воспитанник школы "Черкаських Мавп" продолжает искать свое место за океаном, закончив учебу в университете Канзас.

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Наш соотечественник произвел приятное впечатление на представителей 16-кратных чемпионов НБА во время тренировки, говорится в сообщении silverscreenandroll.com.

В клубе отметили процент попадания украинца с дальней дистанции во время игры за "Канзас".

Калифорнийцы на драфте хотят выбрать игрока такого плана, как Михайлюк.

До этого Свят побывал на тренировочных занятиях "Юты", "Финикса", "Чикаго" и "Вашингтона".

Как сообщал OBOZREVATEL, еще один член сборной Украины по баскетболу на прицеле клубов баскетбольной ассоциации.

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Тема
НБА
Персона
Святослав Михайлюк
Место
СШАЛос-Анджелес
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