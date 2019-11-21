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21 ноября • обновлено в 10:32
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Украинец Михайлюк забил мощный трехочковый в матче НБА

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Украинские баскетболисты Святослав Михайлюк и Алексей Лэнь провели очередные поединки в регулярном чемпионате НБА.

К сожалению, их команды потерпели неудачи. "Детройт" Михайлюка без шансов уступил "Чикаго" – 89:109. Воспитанник школы "Черкаських мавп", которую основал Михаил Бродский, вышел на паркет со скамейки и провел в игре 15 минут. За это время Святослав набрал 3 очка, реализовав свой единственный трехочковый. Также на его счету 1 передача и 2 фола.

Святослав Михайлюк в матче "Чикаго" – "Детройт"

Святослав Михайлюк в матче "Чикаго" – "Детройт"

"Атланта" Алексея Лэня уступила "Милуоки" – 127:135. Украинец, выйдя на замену, за 9 минут записал в актив 3 подбора (1 в нападении) и 1 передачу. Очков Лэнь не набирал, допустив 4 промаха с игры.

Чикаго – Детройт 109:89 (30:30, 29:25, 25:16, 25:18)

Чикаго: Маркканен (24 + 6 подборов + 1 стил + 2 блока), Харрисон (15 + 11 подборов + 5 передачи + 3 стила + 1 блок), Саторански (15 + 4 подбора + 7 передач + 2 стила), Картер (12 + 15 подборов + 1 передача + 1 стил + 1 блок), Лавин (5 + 3 подбора + 4 передачи)- старт; Уайт (12 + 5 подбора + 1 передача), Янг (9 + 2 подбора + 1 стил), Арчидиаконо (9 + 3 подбора + 2 передачи), Данн (6 + 3 подбора + 5 передачи + 1 стил + 1 блок), Gafford (2 + 3 подбора + 2 блока).

Детройт: Гриффин (16 + 8 подборов + 1 передача + 1 стил), Кеннард (14 + 1 подбор + 4 передачи + 1 стил), Гэллоуэй (13 + 3 подбора + 1 передача), Драммонд (6 + 14 подборов + 4 передачи + 2 стила + 3 блока), Браун (2 + 5 подбора + 6 передач + 2 блока)- старт; Роуз (18 + 3 подбора + 2 передачи + 1 стил), Вуд (12 + 10 подборов + 1 передача + 3 блока), Моррис (5 + 1 подбор + 1 передача + 1 стил), Михайлюк (3 + 1 передача), Макер (0 + 1 подбор + 2 передачи).

Атланта – Милуоки 127:135 (26:34, 35:24, 22:38, 44:39)

Атланта: Хантер (27 + 11 подборов + 2 передачи), Янг (25 + 2 подбора + 8 передач + 3 стила), Reddish (17 + 3 подбора + 1 передача + 1 стил), Паркер (14 + 3 подбора + 3 передачи + 2 стила), Джонс (8 + 8 подборов + 1 передача)- старт; Картер (13 + 1 подбор + 2 передачи), Крэбб (10 + 2 подбора + 1 передача), Тернер (7 + 2 подбора + 3 передачи), Fernando (4 + 5 подбора + 3 передачи), Бембри (2 + 3 подбора + 2 передачи + 2 стила + 2 блока), Лень (0 + 3 подбора + 1 передача).

Милуоки: Адетокумбо (33 + 11 подборов + 4 передачи + 1 стил + 1 блок), Бледсоу (28 + 7 подборов + 5 передачи + 1 блок), Лопес (12 + 5 подбора + 1 передача + 2 стила + 2 блока), Дивинченцо (11 + 5 подбора + 3 передачи + 2 стила), Мэттьюз (10 + 2 подбора + 3 передачи + 1 стил)- старт; Хилл (9 + 3 подбора + 4 передачи), Лопес (9 + 4 подбора), Браун (8 + 4 подбора + 2 передачи + 1 блок), Коннотон (7 + 1 подбор + 2 передачи + 2 блока), Корвер (6 + 1 подбор), Уилсон (2 + 3 подбора + 1 передача + 1 блок).

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Вашингтон – Сан-Антонио 138:132 (35:38, 28:31, 38:29, 37:34)

Вашингтон: Бил (33 + 4 подбора + 4 передачи), Hachimura (15 + 7 подборов + 2 передачи), Брайант (11 + 5 подбора + 6 передач), Томас (11 + 6 передач), Браун (5 + 5 подбора + 4 передачи + 1 стил)- старт; Бертанс (21 + 5 подбора + 4 передачи + 1 стил), Смит (21 + 4 подбора + 4 передачи + 1 блок), Вагнер (13 + 6 подборов + 3 передачи), Макрэй (8 + 2 подбора + 2 передачи + 1 блок), Майлз (0 + 2 передачи + 2 стила + 1 блок).

Сан-Антонио: Дерозан (31 + 4 подбора + 5 передачи + 1 блок), Форбс (19 + 4 подбора + 7 передач + 2 стила), Миллс (16 + 1 подбор + 6 передач + 2 стила), Олдридж (12 + 10 подборов + 5 передачи + 3 блока), Пелтль (11 + 5 подбора + 2 передачи + 1 стил + 3 блока)- старт; Гэй (18 + 5 подбора + 3 передачи + 1 блок), Мюррей (15 + 5 подбора + 2 передачи + 3 стила), Белинелли (10 + 1 подбор + 2 передачи), Лайлс (0 + 4 подбора), Кэрролл (0 + 2 подбора).

Филадельфия – Нью-Йорк 109:104 (27:25, 26:26, 21:28, 35:25)

Филадельфия: Эмбиид (23 + 12 подборов + 5 передачи + 2 блока), Симмонс (18 + 7 подборов + 13 передач + 1 стил + 1 блок), Харрис (14 + 4 подбора + 4 передачи), Хорфорд (7 + 6 подборов + 2 передачи + 2 стила + 1 блок), Коркмаз (2 + 1 передача)- старт; Скотт (12 + 4 подбора + 1 блок), Эннис (11 + 4 подбора + 2 передачи + 1 блок), Берк (9 + 1 подбор + 2 передачи), Tайбулл (7 + 2 подбора + 1 передача + 2 стила), Милтон (6 + 4 подбора).

Нью-Йорк: Morris Sr. (22 + 13 подборов + 6 передач + 2 стила), Рэндл (17 + 8 подборов + 2 передачи + 3 стила), Ниликина (17 + 1 подбор + 1 блок), Гибсон (11 + 4 подбора + 1 передача), Барретт (8 + 7 подборов + 3 передачи + 2 стила + 1 блок)- старт; Смит (13 + 2 передачи), Портис (7 + 2 подбора + 1 стил), Робинсон (4 + 2 подбора + 3 блока), Нокс (3 + 2 подбора + 2 передачи), Дотсон (2 + 3 подбора + 1 передача + 1 блок).

Даллас – Голден Стэйт 142:94 (44:16, 30:22, 30:26, 38:30)

Даллас: Дончич (35 + 10 подборов + 11 передач + 3 стила), Хардуэй-младший (20 + 4 передачи), Порзингис (14 + 10 подборов + 2 передачи + 2 блока), Пауэлл (6 + 3 подбора + 1 передача + 2 стила + 1 блок), Финни-Смит (5 + 4 подбора + 2 передачи)- старт; Брансон (15 + 5 подбора + 5 передачи), Ли (12 + 1 передача + 2 блока), Марьянович (10 + 6 подборов), Брокхофф (9 + 4 подбора + 1 передача + 1 стил), Джексон (7 + 2 подбора + 2 передачи + 2 блока), Райт (6 + 3 передачи + 1 стил), Клебер (3 + 6 подборов + 1 передача).

Голден Стэйт: Paschall (22 + 7 подборов + 1 стил), Боумэн (16 + 1 подбор + 2 передачи + 1 стил), Беркс (11 + 4 подбора + 4 передачи + 1 стил), Коули-Стайн (7 + 4 подбора + 1 передача + 2 стила + 1 блок), Робинсон-младший (5 + 5 подбора + 1 передача + 1 стил)- старт; Poole (11 + 1 подбор + 7 передач), Спеллмэн (11 + 6 подборов + 1 передача + 1 блок), Крисс (11 + 5 подбора + 2 передачи + 2 стила + 2 блока).

Торонто – Орландо 113:97 (32:32, 29:19, 18:17, 34:29)

Торонто: Ванвлит (24 + 1 подбор + 7 передач + 2 стила), Сиакам (18 + 11 подборов + 4 передачи + 1 стил + 1 блок), Пауэлл (15 + 1 подбор + 2 передачи), Ануноби (9 + 4 подбора + 1 блок), Газоль (5 + 6 подборов + 5 передачи + 1 стил + 1 блок)- старт; Дэвис (19 + 8 подборов + 5 передачи + 1 блок), Буше (14 + 11 подборов + 1 передача + 1 блок), Холлис-Джефферсон (6 + 5 подбора + 2 передачи + 1 стил), Brissett (3), Томас (0), Миллер (0), Эрнандес (0).

Орландо: Фурнье (21 + 2 подбора + 3 передачи + 3 стила), Айзек (16 + 13 подборов + 3 передачи + 1 стил + 3 блока), Фульц (12 + 4 передачи + 2 стила), Огастин (4 + 2 подбора + 5 передачи + 1 стил), Вучевич (3 + 5 подбора + 5 передачи + 1 блок)- старт; Гордон (2 + 2 подбора), Росс (14 + 2 подбора + 1 стил + 1 блок), Берч (12 + 4 подбора), Айванду (7 + 4 подбора + 2 передачи), Амину (3 + 5 подбора), Бамба (3 + 3 подбора + 2 передачи + 2 блока), Мэджетт (0 + 1 подбор + 1 передача + 1 стил), Фрэйзер (0 + 1 передача).

Майами – Кливленд 124:100 (32:22, 43:26, 24:29, 25:23)

Майами: Робинсон (29 + 2 подбора), Батлер (21 + 5 подбора + 5 передачи + 2 стила + 4 блока), Адебайо (13 + 7 подборов + 3 передачи + 4 стила), Nunn (11 + 2 подбора + 6 передач + 1 стил), Ленард (0 + 5 подбора)- старт; Herro (22 + 3 подбора + 3 передачи), Драгич (13 + 4 подбора + 6 передач + 1 блок), Олиник (10 + 6 подборов + 2 передачи + 1 стил), Хаслем (3 + 1 подбор), Silva (2 + 9 подборов).

Кливленд: Лав (25 + 13 подборов + 2 передачи), Секстон (19 + 2 подбора + 2 стила), Нэнс-младший (16 + 9 подборов + 2 передачи + 2 стила + 1 блок), Гарлэнд (10 + 3 передачи + 1 стил), Осман (3 + 1 подбор + 1 передача + 3 стила)- старт; Кларксон (12 + 4 подбора + 2 передачи), Портер (7 + 1 подбор + 3 передачи + 2 стила), Жижич (6 + 3 подбора), Кук (2), Деллаведова (0 + 5 передачи), Маккинни (0 + 1 подбор + 1 передача + 3 стила + 1 блок), Уэйд (0).

Бруклин – Шарлотт 101:91 (26:26, 30:25, 26:22, 19:18)

Бруклин: Аллен (22 + 17 подборов + 2 стила), Принс (20 + 8 подборов + 4 передачи + 1 стил), Динуидди (20 + 4 подбора + 8 передач + 2 стила), Харрис (8 + 4 подбора + 3 передачи + 1 стил), Темпл (4 + 4 подбора + 2 передачи + 1 блок)- старт; Джордан (14 + 7 подборов), Пинсон (5 + 1 передача + 2 стила), Муса (4 + 7 подборов + 1 передача + 2 стила), Шамперт (4 + 2 подбора + 1 стил).

Шарлотт: Розир (18 + 6 подборов + 2 передачи), Грэм (17 + 3 подбора + 6 передач), Бриджес (12 + 5 подбора + 2 стила + 1 блок), Вашингтон (5 + 4 подбора + 1 передача + 1 стил), Зеллер (5 + 7 подборов + 2 передачи)- старт; Монк (13 + 3 подбора + 1 передача + 2 стила), Бийомбо (10 + 7 подборов + 1 передача + 1 стил + 1 блок), Бэйкон (6 + 1 подбор + 1 передача + 2 стила + 1 блок), Батюм (3 + 5 подбора + 3 передачи), Уильямс (2).

Юта - Миннесота - 103:95 (26:19, 22:27, 25:22, 30:27)

Миннесота: Уиггинс (22 + 7 подборов + 3 передачи), Таунс (14 + 12 подборов + 1 передача + 1 блок), Тиг (12 + 4 подбора + 6 передач), Ковингтон (11 + 3 подбора + 2 стила + 3 блока), Грэм (8 + 5 подбора)- старт; Окоги (4 + 1 подбор + 2 передачи + 1 стил + 1 блок), Culver (10 + 4 подбора + 1 стил), Мартин (10 + 7 подборов + 1 блок), Бэйтс-Диоп (3), Дженг (1 + 8 подборов + 1 передача + 1 стил + 3 блока).

Юта: Богданович (30 + 4 подбора + 3 передачи + 1 стил), Митчелл (26 + 7 подборов + 2 передачи + 1 блок), Конли (16 + 6 подборов + 8 передач + 1 стил), Гобер (12 + 15 подборов + 1 передача + 5 блока), О'Нил (3 + 6 подборов + 3 передачи + 2 стила)- старт; Грин (10 + 3 подбора + 1 передача), Инглс (3 + 4 подбора + 4 передачи + 2 стила), Мудиай (2 + 5 подбора + 1 стил), Ньянг (1 + 1 подбор), Экзам (0).

Денвер – Хьюстон 105:95 (27:22, 27:29, 28:22, 23:22)

Денвер: Йокич (27 + 12 подборов + 4 передачи), Бартон (15 + 7 подборов + 3 передачи + 1 стил), Миллсэп (11 + 6 подборов + 2 передачи + 3 стила + 1 блок), Харрис (10 + 2 подбора + 3 передачи + 1 стил), Мюррей (10 + 1 подбор + 9 передач + 6 стилов)- старт; Грант (9 + 8 подборов), Эрнангомес (8 + 6 подборов), Крэйг (8 + 1 подбор + 3 передачи + 2 стила + 3 блока), Пламли (4 + 1 подбор + 3 передачи), Моррис (3 + 4 подбора + 2 передачи).

Хьюстон: Харден (27 + 7 подборов + 7 передач + 3 стила), Уэстбрук (25 + 2 подбора + 5 передачи), Капела (12 + 21 подбор + 1 стил), Хауз (5 + 2 подбора + 3 передачи), Такер (5 + 1 подбор + 1 стил)- старт; Риверс (7 + 2 подбора + 2 стила), Маклемор (6 + 1 передача + 1 стил + 1 блок), Clemons (4 + 2 подбора + 1 передача), Чендлер (2 + 3 подбора + 1 блок), Хартенштайн (2 + 1 передача + 1 стил), Сефолоша (0 + 3 подбора + 1 передача).

Клипперс – Бостон 107:104 OT (22:21, 18:21, 29:33, 28:22, 10:7)

Клипперс: Джордж (25 + 5 подбора + 8 передач + 1 блок), Ленард (17 + 6 подборов + 3 передачи + 3 стила + 1 блок), Беверли (14 + 16 подборов + 7 передач + 3 стила + 2 блока), Зубац (5 + 7 подборов + 1 передача + 2 блока), Харклесс (3 + 1 подбор + 1 передача + 2 стила)- старт; Уильямс (27 + 2 подбора + 2 передачи + 2 стила), Грин (10 + 8 подборов), Харрелл (6 + 6 подборов + 3 передачи + 2 стила + 2 блока), Макгрудер (0 + 2 подбора + 1 передача), Робинсон (0).

Бостон: Тейтум (30 + 6 подборов + 3 передачи + 2 стила + 2 блока), Смарт (15 + 3 подбора + 8 передач + 2 стила), Уокер (13 + 9 подборов + 2 передачи + 1 стил), Браун (9 + 6 подборов + 1 передача + 1 стил), Тайс (8 + 14 подборов + 6 передач + 3 стила)- старт; Уонамейкер (14 + 3 подбора + 5 передачи + 1 стил), Кантер (8 + 6 подборов + 1 стил), Уильямс (4 + 2 подбора + 1 передача), Уильямс (3 + 2 подбора), Оджелей (0 + 2 подбора).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинец Алексей Лэнь провел результативный матч в НБА.

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Автор
Денис Карпов Денис Карпов
Тема
НБА
Персоны
Святослав Михайлюк Алексей Лэнь
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Исаев Максим
Исаев Максим
Трёхочковый украинец Михайлюк...
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Хо Хол
Хо Хол
Ну вот наxepа про это писать, полyдypки? Команда проиграла, за все время, проведенное на площадке, забив только 1 трехочковый. Как определяется эта МОЩНОСТЬ? Он его с противоположного кольца забил? Идиoты.
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