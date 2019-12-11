Украинец Михайлюк вошел в топ-10 снайперов НБА

Украинский баскетболист "Детройта" Святослав Михайлюк занял восьмое место по точности трехочковых бросков среди всех игроков НБА после 19 сыгранных им матчей.

Воспитанник школы "Черкаських мавп", которую основал Михаил Бродский, реализовал 46% бросков из-за дуги, имея 3,6 попыток за игру. В дебютном для него сезоне в НБА процент точных попаданий Михайлюка составлял 32,6% при 2,1 бросков в матче, а во времена выступлений за университетскую команду "Канзаса" – 44,4% при 6,6 попытках.

Святослав Михайлюк Укринформ

Стоит отметить, что украинец провел наименьшее количество минут среди восьми лучших снайперов, исполнив при этом больше бросков, чем игроки на шестом и седьмом местах.

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Как сообщал OBOZREVATEL, украинец Алексей Лэнь провел результативный матч за "Атланту" против "Майами".

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