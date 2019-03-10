Украинец Михайлюк уверенно дебютировал в Д-лиге НБА

Баскетболист сборной Украины и воспитанник "Черкаських Мавп" Святослав Михайлюк провел в США два потрясающих матча в Лиге развития (Д-лига) – официальной младшей лиги Национальной баскетбольной ассоциации.

Святослав Михайлюк Д-лига

Наш соотечественник, которого "Детройт" отправил в свой фарм-клуб Д-Лиги "Гранд Рапидс Драйв", успешно дебютировал в спаренном туре в новом коллективе.

9 марта Михайлюк в победном матче против "Эри Бейхокс" (111:110) провел на паркете 27 минут, за которые набрал 15 очков (6/11 двухочковых, 1/6 трехочковых, 0/1 штрафных). Также в активе уроженца Черкасс 1 подбор, 3 передачи, 2 перехвата. В пассиве 3 потери и 5 фолов. Рейтинг "плюс-минус" составил +3.

10 марта Свят с командой победили в битве против "Делавэра" (120:115). Украинец сыграл 29 минут, за которые набрал 21 очко, отдал 6 передач, совершил 4 подбора, сделал 1 перехват при 4 фолах и 3 потерях. Рейтинг "плюс-минус" составил "+2".

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 июня 2018 года в спортивном комплексе "Барклайс-центр" в Бруклинe, во втором раунде Драфта НБА, Михайлюк был выбран под общим 47-м номером клубом "Лос-Анджелес Лейкерс". 10 июля он подписал с клубом трёхлетний контракт на сумму 4,6 млн долларов.

6 февраля украинец продолжил свои выступления в "Детройт Пистонс".

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