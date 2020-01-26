Украинец Михайлюк установил три рекорда в НБА

Украинский защитник "Детройта" Святослав Михайлюк установил три карьерных рекорда в НБА: по количеству бросков с игры, сыгранным минутам и количеству подборов в защите в одном матче.

Святослав Михайлюк

Воспитанник школы "Черкаських Мавп" в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против "Бруклин Нетс" провел на площадке 38 минут, сумев набрать 19 очков (4/7 двухочковых, 3/8 трехочковых, 2/2 штрафных),

Кроме того, баскетболист сборной Украины смог собрать 5 подборов (все в защите), отдать 3 передачи и совершить 1 перехват при 1 потере и 1 персональному замечанию.

Встреча завершилась со счетом 111:121 в пользу "Бруклина"

"Детройт" – "Бруклин" 111:121 OT (25:26, 35:24, 17:30, 29:26, 5:15)

"Детройт": Роуз (27), Драммонд (20 + 21 подборов), Михайлюк (19), Браун (17), Думбуя (0) - старт; Моррис (6), Вуд (10), Кинг (4), Боун (0), Гэллоуэй (8 + 7 подборов)

"Бруклин": Ирвинг (45 + 7 передач), Аллен (20 + 15 подборов + 4 блокшотов), Харрис (16), Принс (6), Темпл (4) - старт; Клэкстон (2), Чендлер (7 + 7 подборов), Динуидди (10), Леверт (11)

Михайлюк по состоянию на момент публикации новости занимает 7-е место среди всех снайперов НБА. Украинский баскетболист за 14 игр текущего сезона выполнил 192 трехочковых броска, забросив 83 (43,2%).

Статистика Михайлюка в НБА (изображение кликабельно)

Новости Украинец Михайлюк провел роскошный матч в НБА

Как сообщал OBOZREVATEL, Михайлюк свой путь в баскетболе начал в школе "Черкаськи Мавпы", выступая за детский и юношеский состав клуба.

В 2012 году впервые сыграл в Суперлиге Украины, выйдя на поле в составе "Мавп" и отыграв в общей сложности три матча за сезон.

За национальную сборную Украины по баскетболу Святослав Михайлюк начал выступать еще в 2013 году, играя в возрастном составе сборной "до 16 лет". А уже в 2014 году он вышел на поле в главном составе украинской баскетбольной сборной. В 2016 году, играя за молодежную сборную Украины, Михайлюк завоевал титул наиболее результативного и успешного игрока команды.

В 2014 году Михайлюк получил приглашение от Канзасского университета и начал свое обучение в США, где выступал за университетскую баскетбольную команду под названием "Канзас Джейхокс".

Позднее Михайлюк принял участие в процедуре драфта НБА. Драфт-2018 был им успешно пройден и Святослав Михайлюк заключил контракт с баскетбольным клубом "Лос-Анджелес Лейкерс".

Официальный дебют Михайлюка в НБА состоялся 23 октября 2018-го в матче против "Сан-Антонио Сперс".

Через год Свят был обменян в "Детройт Пистонс".

21 января Михайлюк обновил личный рекорд результативности в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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