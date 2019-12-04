Украинец Михайлюк установил новый рекорд в НБА

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк побил личный рекорд результативности в матче регулярного сезона НБА. Его "Детройт" в гостях уверенно разобрался с "Кливлендом" со счетом 127:94.

Воспитанник школы "Черкаських мавп", которую основал Михаил Бродский, провел на площадке почти 26 минут. За это время ему удалось набрать 15 очков, что является лучшим достижением Святослава в сильнейшей баскетбольной лиге планеты. Также на его счету четыре подбора, две передачи, 5/11 попаданий с игры, один перехват и три потери мяча.

Святослав Михайлюк и Тим Фрэйзер

Эта победа стала восьмой для "Детройта" в нынешнем сезоне и позволила команде Михайлюка подняться на девятое место в Восточной конференции.

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"Кливленд" – "Детройт" 94:127 (28:32, 18:30, 22:35, 26:30)

"Кливленд": Секстон (22), Томпсон (10 + 14 подборов), Осман (10), Лав (8), Гарлэнд (7) - старт; Хенсон (2), Нэнс-младший (7), Маккини (2), Жижич (2), Найт (0), Деллаведова (2), Кларксон (10), Портер (12 + 7 подборов).

"Детройт": Гриффин (24), Драммонд (17 + 14 подборов + 5 перехватов + 4 блокшотов), Браун (9), Кеннард (8), Снелл (2) - старт; Мэйкер (2), Вуд (8), Моррис (12), Думбуя (2), Роуз (12 + 9 передач), Фрэйзер (2), Гэллоуэй (14), Михайлюк (15).

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