Украинец Михайлюк установил рекорд в НБА

Воспитанник "Черкаських Мавп" Святослав Михайлюк провел великолепный поединок в чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Украинский защитник "Лейкерс" помог своей команде в игре регулярного сезона разгромить "Мемфис" (111:88), при этом впервые в карьере в НБА набрав двузначное количество очков - 11.

Баскетболист сборной Украины провел на площадке 23 минуты, за которые забросил один двухочковый бросок из двух попыток и три трехочковых броска из шести попыток. Кроме того, наш соотечественник стал лучшим в команде по статистическому показателю "+/-", зафиксировав его на отметке "+25".

Также в активе Свята 3 подбора (1 в нападении). В пассиве - 1 фол и 1 потеря.

Мемфис – Лейкерс 88:111 (16:27, 24:36, 26:28, 22:20)

М: Конли (12 + 4 перехватов), Джексон (11 + 8 подборов), Газоль (11), Темпл (9), Андерсон (4) - старт; Грин (6), Каспи (2), Ноа (6), Мак (6), Селден (17), Брукс (2), Стивенс (2)

Л: Кузма (20 + 9 подборов), Джеймс (20 + 8 подборов + 9 передач - 5 потерь), Харт (16), МакГи (10 + 10 подборов), Болл (4) - старт; Чендлер (4 + 14 подборов), Вагнер (0), Зубац (0), Бонга (1),Михайлюк (11), Стивенсон (9), Колдуэлл-Поуп (16)

Новости Украинец Михайлюк стал лучшим в матче НБА

Свой очередной поединок в НБА за "Атланту" провел и центровой сборной Украины Алексей Лэнь. 25-летний уроженец Антрацита за 16 минут, которые он находился на площадке в победной игре против "Денвера" (106:98), набрал 6 очков. Наш соотечественник забил 3 из 6 двухочковых, собрал 4 подбора (1 в нападении) поставил 1 блок-шот, совершил 1 потерю и получил 4 фола.

Атланта – Денвер 106:98 (25:35, 26:21, 35:21, 20:21)

А: Коллинс (30 + 12 подборов), Янг (9), Хуэртер (8), Бэйзмор (7 + 8 передач - 5 потерь), Дедмон (6 + 11 подборов) - старт; Бембри (18), Картер (13),Лэнь (6), Адамс (0), Дорси (7), Андерсон (2)

Д: Йокич (24 + 11 подборов + 7 передач), Эрнангомес (17 + 10 подборов), Крэйг (9), Лайлс (9 + 10 подборов), Мюррэй (4) - старт; Пламли (6 - 5 потерь), Моррис (10 + 7 передач + 5 перехватов), Бизли (19)

Напомним, что несколькими днями ранее Лэнь совершил эффектный трюк в матче НБА.