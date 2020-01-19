Главная Новости
19 января • обновлено в 07:45
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости баскетбола

Украинец Михайлюк установил новый рекорд в НБА

1.1т
Читать материал на украинском

Украинский баскетболист "Детройт Пистонс" Святослав Михайлюк обновил рекорд результативности в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Воспитанник "Черкаських Мавп" провел шикарный матч с "Атлантой Хоукс", цвета которой защищает другой наш соотечественник Алексей Лэнь. Святослав за 29 проведенных минут на площадке набрал 25 очков. В то же время Алексей так и не появился на площадке из-за проблем со спиной.

Новости
"Интереснее футбола": Бродский предложил важное изменение в украинском баскетболе

Кроме того, на счету Михайлюка два подбора, один блок-шот, один перехват и три результативные передачи. Этот поединок стал лучшим для украинца в НБА.

Отметим, что сама игра завершилась победой "Дейтройта" 136:103.

Как сообщал OBOZREVATEL, Федерация баскетбола Украины представила яркое промо Матча звезд Суперлиги Пари-Матч.

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "НБА" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
НБА
Персона
Святослав Михайлюк
Тег
Детройт Пистонс
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги