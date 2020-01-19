Украинец Михайлюк установил новый рекорд в НБА

Украинский баскетболист "Детройт Пистонс" Святослав Михайлюк обновил рекорд результативности в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Воспитанник "Черкаських Мавп" провел шикарный матч с "Атлантой Хоукс", цвета которой защищает другой наш соотечественник Алексей Лэнь. Святослав за 29 проведенных минут на площадке набрал 25 очков. В то же время Алексей так и не появился на площадке из-за проблем со спиной.

Кроме того, на счету Михайлюка два подбора, один блок-шот, один перехват и три результативные передачи. Этот поединок стал лучшим для украинца в НБА.

Отметим, что сама игра завершилась победой "Дейтройта" 136:103.

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