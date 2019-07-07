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Украинец Михайлюк стал лучшим в матче Летней лиги НБА

Украинец Михайлюк стал лучшим в матче Летней лиги НБА
Наш соотечественник продемонстрировал потрясающую результативность
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Воспитанник "Черкаських Мавп" Святослав Михайлюк провел великолепный матч за "Детройт" в Летней лиге Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) США.

Защитник сборной Украины вышел в стартовом составе против "Портленда" и помог своему клубу добыть победу в Лас-Вегасе - 93:73 .

22-летний украинец провел на площадке 25 минут и стал самым результативным игроком.

Святослав Михайлюк

Святослав Михайлюк

Святослав Михайлюк

Святослав Михайлюк

Святослав Михайлюк

Святослав Михайлюк

Наш соотечественник набрал 18 очков (2/3 двухочковых, 4/10 трехочковых, 2/3 штрафных), сделал 3 подбора, отдал 4 передачи и совершил 1 перехват. В пассиве Свята 2 потери. Рейтинг "плюс-минус" составил +12.

Кроме Михайлюка в Летней лиге НБА сыграл и еще один украинский баскетболист - Иссуф Санон.

Игрок "Вашингтона" провел на площадке 8 минут, за которые очков не набирал (0/1 трехочкового), собрал 1 подбор при 2 фолах. Рейтинг "плюс-минус" составил -1. Игра против "Нью-Орлеан Пеликанс" завершилась победой его команды 84:79.

Новости
Украинец Михайлюк потрясающе стартовал в Летней лиге НБА

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае Михайлюк побывал в Украине и посетил родные Черкассы.

Атакующий защитник приехал в школу "Черкаських Мавп", основанную Михаилом Бродским, где встретился с молодыми баскетболистами. Михайлюк прочел им мотивирующую лекцию, а также ответил на самые разные вопросы.

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Тема
НБА
Персоны
Иссуф СанонСвятослав Михайлюк
Место
СШАЛас-Вегас
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