Украинец Михайлюк сменил номер в "Лейкерс"

Воспитанник черкасской школы баскетбола Святослав Михайлюк изменил свой игровой номер в "Лос-Анджелес Лейкерс".

"На презентации у меня был 19-й номер, но я поменял его на 10-й. Я играл под 10-м номером всю свою жизнь, поэтому решил его выбрать." - прокомментировал сам Михайлюк свой выбор.

На данный момент Святослав уже тренируется с командой и готовится к своему дебютному матчу в рамках турнира "Калифорния классик" против "Сакраменто Кингз", который состоится уже 2 июля.

Также Михайлюк оценил шансы своей команды в Летний лиге:

"В прошлом году "Лейкерс" выиграли Летнюю лигу НБА. Сейчас главная цель - выиграть ее снова. Мы сделаем все возможное для этого", - подытожил баскетболист сборной Украины.

Напомним, что накануне Свят прокомментировал свой переход в НБА.