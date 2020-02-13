Украинец Михайлюк результативно отметил возвращение в НБА

Украинский баскетболист "Детройта" Святослав Михайлюк, пропустивший пять матчей НБА из-за травмы правого бедра, вернулся на площадку, но не сумел помочь своей команде одолеть "Орландо" – 112:116.

Воспитанник школы "Черкаських Мавп", которую основал Михаил Бродский, провел на паркете почти 18 минут, набрав 8 очков (1/2 двухочковых, 1/4 трехочковых, 3/3 штрафных), 3 подбора, 1 перехват при 2 потерях и 2 персональных замечаниях.

Святослав Михайлюк

Это поражение стало четвертым для "Детройта" подряд. Команда Михайлюка продолжает отдаляться от зоны плей-офф, имея на 5 побед меньше, чем "Орландо", который находится на восьмом месте в Восточной конференции.

“Орландо” – “Детройт” 116:112 OT (32:20, 27:35, 28:26, 21:27, 8:4)

“Орландо”: Гордон (25 + 9 подборов + 9 передач), Фульц (22 + 10 передач), Фурнье (19), Вучевич (19 + 11 подборов + 7 передач), Айванду (11) – старт; Берч (8), Эннис (7), Росс (5), Картер-Уильямс (0 + 9 подборов + 5 потерь), Кларк (0).

“Детройт”: Вуд (26 + 12 подборов), Макер (18), Снелл (16), Джексон (12 + 11 передач), Браун (2 + 10 подборов) – старт; М-ф Моррис (14 + 8 подборов), Гэллоуэй (11), Михайлюк (8), Думбуя (3), Роуз (2), Хенсон (0).

Как сообщал OBOZREVATEL, последним матчем Михайлюка до травмы был поединок против "Денвера", в котором он помог "Детройту" одержать тяжелейшую победу.

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