Украинец Михайлюк провел результативный матч в НБА

Украинский защитник "Детройта" Святослав Михайлюк набрал 12 очков во втором матче нового сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча против "Кливленда" прошла в упорной борьбе и завершилась поражением во втором овертайме 119:128.

Воспитанник школы "Черкаських Мавп", которую основал Михаил Бродский, вышел со скамейки запасных и провел на паркете чуть больше 23 минут. Свят забил три из трех двухочковых бросков, один из шести трехочковых и три из трех штрафных. На его счету три подбора, две передачи и два перехвата. В пассиве украинца две потери и два фола.

Детройт – Кливленд 119:128 OT (26:26, 27:33, 33:22, 15:20, 11:11, 7:16)

Д: Грант (28 + 10 подборов), Гриффин (26), Райт (19), Пламли (6 + 9 подборов), Хэйс (3) – старт; Роуз (13 + 6 потерь), Михайлюк (12), Окафор (6), Джош Джексон (6 + 8 подборов), Бей (0), Думбуя (0).

К: Секстон (32), Драммонд (23 + 16 подборов), Гарлэнд (21 + 12 передач), Лав (15 + 9 подборов), Окоро (0) – старт; Осман (22), Макги (11), Экзам (4), Нэнс (0 + 7 подборов).

Другой украинец Алексей Лэнь, который выступает за "Торонто Рэпторс", был внесен в заявку на поединок, но на паркете так и не появился. Его клуб проиграл "Сан-Антонио" со счетом 114:119.

Как сообщал OBOZREVATEL, баскетбольная карьера Михайлюка началась в детской и юношеской командах "Черкаських Мавп". В сезоне 2012/13 он дебютировал в украинской Суперлиге, приняв участие в трех матчах.

За национальную сборную Украины по баскетболу Святослав Михайлюк начал выступать еще в 2013 году, играя в возрастном составе сборной "до 16 лет". А уже в 2014 году он вышел на паркет в главном составе украинской баскетбольной сборной. В 2016 году, играя за молодежную сборную Украины, Михайлюк завоевал титул наиболее результативного и успешного игрока команды.

В 2014 году Михайлюк получил приглашение от Канзасского университета и начал свое обучение в США, где выступал за университетскую баскетбольную команду под названием "Канзас Джейхокс".

Позднее Михайлюк принял участие в процедуре драфта НБА и заключил контракт с баскетбольным клубом "Лос-Анджелес Лейкерс".

Официальный дебют украинца в НБА состоялся 23 октября 2018-го в матче против "Сан-Антонио Сперс".

Через год Свят был обменян в "Детройт Пистонс". В этом году команда активировала опцию продления контракта с нашим соотечественником на сезон 2020/21.

Накануне стало известно, что и "Детройт" и украинец Свят взаимно заинтересованы в продлении договора. Украинец имеет право получить новый контракт с максимальной зарплатой 53,76 миллиона долларов в течение четырех лет.